Napätie v Nemecku: Scholz varuje pred možnosťou, že sa vytvorí vláda s krajinou pravicou

Olaf Scholz (Zdroj: SITA/Bernd von Jutrczenka/dpa via AP)

BERLÍN - Nemecký kancelár Olaf Scholz v piatok naznačil, že krajne pravicová Alternatíva pre Nemecko (AfD) by sa po februárových parlamentných voľbách mohla dostať do vlády. Vyjadril sa po tom, ako tento týždeň v parlamente prešiel návrh opozičných kresťanských demokratov (CDU) na obmedzenie migrácie práve vďaka podpore tejto strany. Informuje agentúra AFP.

Predseda CDU a možný budúci kancelár Friedrich Merz si za takýto postup vyslúžil vyslúžil značnú kritiku, okrem iných aj zo strany svojej svojej predchodkyne vo funkcii a bývalej nemeckej kancelárky Angely Merkelovej. Scholz v piatkovom rozhovore pre Zeit Online uviedol, že Merz sa takýmto konaním vystavil obvineniam z nedôveryhodnosti.

archívne video

Pellegrini po stretnutí s nemeckým kancelárom a prezidentom (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

Nemecký Spolkový snem v stredu vyzval vládu, aby obmedzila imigráciu a vstup do krajiny odmietala už na hraniciach väčšiemu počtu žiadateľov o azyl. Návrh opozičnej koalície CDU/CSU prešiel v parlamente s podporou AfD, hoci nie je záväzný a vláda podľa neho nemusí konať. Hlasovaním v parlamente sa však prelomilo dlhoročné tabu, keďže spoluprácu s protiimigračnou AfD dovtedy odmietali všetky parlamentné strany.

Scholz Merza kritizoval

Scholz, ktorý Merza kritizoval už počas búrlivej parlamentnej debaty predchádzajúcej hlasovaniu, teraz poukázal na jeho predošlé deklarované záväzky vyhýbať sa krajnej pravici. Podľa kancelára takéto konanie spochybňuje aj Merzov sľub, že by nikdy nevytvoril vládnu koalíciu s AfD. Scholz pritom poukázal prípad Rakúska, kde vyhrala voľby krajne pravicová Slobodná strana Rakúska (FPÖ), ktorá je momentálne blízko k vytvoreniu koalície s konzervatívnou Rakúskou ľudovou stranou (ÖVP). "ÖVP dokonca povedala: Žiadna vláda vedená FPÖ, s nimi nijaká koalícia," uviedol Scholz. "Teraz s nimi skutočne môže vzniknúť koalícia, a dokonca aj s kancelárom z FPÖ," dodal.

Predvolebné prieskumy prisudzujú vo februárových predčasných voľbách víťazstvo práve CDU a predpokladá sa, že Merz by sa tak mohol stať novým kancelárom. Scholz teraz nadhodil možnosť, že CDU po voľbách povedie "proforma" rozhovory aj s inými politickými stranami, no nakoniec sa obráti na AfD. Dodal, že "stať by sa tak mohlo napríklad v októbri", čo AFP vysvetľuje tým, že v Nemecku zvyčajne po voľbách nasledujú pomerne zdĺhavé koaličné rokovania. V predvolebných prieskumoch vedie CDU/CSU s podporou okolo 30 percent hlasov, nasleduje AfD s približne 21 percentami, zatiaľ čo Scholzovi sociálni demokrati získavajú okolo 16 percent.