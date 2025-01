Požiar spustošil strechu a zvonicu jednej z parížskych radníc, nik sa nezranil

🇨🇵 FRANCE ▪️ Early morning fire at the 12th arrondissement Town Hall in Paris (1/27)



🇨🇵 Франція ▪️ Пожежа в ратуші в Парижі



🇨🇵 Frankreich ▪️ Brand in einem Rathaus in Paris pic.twitter.com/nidZYwUESa