Dážď prináša úľavu aj obavy: Los Angeles čelí riziku povodní po lesných požiaroch

(Zdroj: SITA/AP/John Locher)

Podľa predpovedí by na väčšine územia malo počas niekoľkých dní spadnúť približne 2,5 centimetra zrážok. Meteorológovia však varujú, že by ich mohlo byť v niektorých častiach viac, čo by mohlo spôsobiť stekanie bahna a trosiek z kopcov.Pršať začalo v sobotu neskoro večer, počas nedele by mal dážď silnieť, pričom môže pretrvať až do začiatku utorka, uviedli meteorológovia. Pre niektoré oblasti požiaru boli vydané povodňové výstrahy, zatiaľ čo v horách pravdepodobne napadne sneh.Úrady v Los Angeles už minulý týždeň vydali príkaz na urýchlenie odstraňovania následkov požiaru a na zmiernenie vplyvu škodlivín súvisiacich s požiarom na životné prostredie. Schválili tiež mimoriadny návrh na inštaláciu protipovodňovej infraštruktúry a urýchlené odstránenie sedimentov v oblastiach zasiahnutých požiarom.

L.A. live fire updates: L.A. prepares for 'worst-case scenario' as rain brings risk of floods, landslides https://t.co/42g8Y44clE — Raffaele La Ciura (@LaCiuraRaffaele) January 26, 2025

Hasiči tiež vo viacerých oblastiach rozmiestnili vrecia s pieskom, zatiaľ čo ďalší pracovníci miest inštalovali zábrany a čistili odvodňovacie potrubia a nádrže.Obavy zo zosuvov sutín po požiaroch sú veľké najmä pri spomienke na rok 2018, keď mesto Montecito na pobreží od Los Angeles spustošili zosuvy nánosov bahna po tom, ako lejak zasiahol horské svahy spálené rozsiahlym požiarom. Poškodené boli stovky domov a zahynulo 23 ľudí.

Požiare, ktoré už takmer tri týždne vyčíňajú v aglomerácii Los Angeles v americkom štáte Kalifornia, si doposiaľ vyžiadali najmenej 28 obetí. Zároveň došlo k poškodeniu či zničeniu vyše 14.000 domov a iných stavieb. Viac než 200.000 osôb bolo nútených opustiť svoje domovy. Obnova po požiaroch, ktoré zanechali niektoré štvrte Los Angeles v tlejúcich ruinách, si vyžiada ohromujúce náklady v miliardách dolárov.