Kallasová pozvala nového šéfa americkej diplomacie Rubia: Pôjde o rokovania v Bruseli

Estónska premiérka Kaja Kallasová (Zdroj: SITA/Bernd von Jutrczenka/dpa via AP)

"V liste ministrovi zahraničných vecí Marcovi Rubiovi som predostrela pozvanie na jedno z našich stretnutí, a to čo najskôr, podľa toho, ako mu to bude vyhovovať," uviedla Kallasová. Podľa predstaviteľov EÚ, ktorí informovali o Kallasovej pozvaní, sa americká strana k pozvaniu dosiaľ nevyjadrila. Šéfovia diplomacií krajín EÚ budú v pondelok v Bruseli okrem iného rokovať aj o vzťahoch so Spojenými štátmi.

archívne video

Kamenický v Bruseli o vzťahoch EÚ s novou vládou Donalda Trumpa (Zdroj: TASR/Jaromír Novak)

Kallasová dosiaľ nemala ani telefonický kontakt s Rubiom a americké ministerstvo zahraničných vecí doposiaľ informovalo len o jedinom telefonáte Rubia s predstaviteľom členskej krajiny EÚ, a to s poľským rezortným kolegom Radoslawom Sikorským.