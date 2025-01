EÚ je pripravená znovu spustiť pohraničnú misiu v Rafahu, uviedla Kallasová: Očakáva zmiernenie sankcií voči Sýrii

Estónska premiérka Kaja Kallasová (Zdroj: SITA/Bernd von Jutrczenka/dpa via AP)

BRUSEL - Európska únia je pripravená opätovne nasadiť misiu na hraničný priechod Rafah ležiaci medzi Egyptom a Pásmom Gazy. Oznámila to v pondelok šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová, informuje o tom agentúra DPA.

Pohraničná civilná misia EÚ tam fungovala od roku 2005 a jej zámerom bolo pomôcť so spracovaním biometrických pasov či v obchodných transakciách. Pozastavená však bola už v roku 2007, keď sa k moci v Pásme Gazy dostalo militantné hnutie Hamas.

archívne video

Humanitárna pomoc prichádza do Pásma Gazy cez prechod Rafah. (Zdroj: Twitter/Israel Defense Forces)

Kallasová teraz priblížila, že opätovné spustenie misie by znamenalo, že sa do Gazy dostane viac humanitárnej pomoci. O osude tejto misie, ktorá by mohla byť plne funkčná už vo februári, majú v pondelok okrem iných tém rokovať ministri zahraničných vecí EÚ na svojom zasadnutí v Bruseli.

Šéfka diplomacie EÚ dodala, že prímerie medzi Izraelom a Hamasom, ktoré v Pásme Gazy platí od nedele 19. januára, je len prvým krokom k zlepšeniu, pričom EÚ sa musí v tejto oblasti snažiť o dosiahnutie "trvalého mieru".

Očakáva rozhodnutie o zmiernení sankcií voči Sýrii

Šéfka únijnej diplomacie Kaja Kallasová očakáva, že ministri zahraničia krajín EÚ dnes na svojom stretnutí v Bruseli rozhodnú o zmiernení sankcií proti Sýrii. Povedala to podľa agentúry AFP pred začiatkom rokovania Rady EÚ v Bruseli.

"Očakávame dnes rozhodnutie o vypracovaní plánu na zmiernenie sankcií," uviedla Kallarová. Podľa AFP chce EÚ pomôcť s obnovou krajiny spustošenej dlhoročnou občianskou vojnou a nadviazať vzťahy s jej novými vládcami, ktorí opakovane vyzývali na zrušenie sankcií.

Francúzsky minister zahraničia Jean-Noel Barrot dnes v Bruseli chystané postupné rušenie sankcií voči Sýrii potvrdil a zároveň oznámil, že navrhne uvalenie sankcií na iránskych činiteľov zodpovedných za zadržiavanie francúzskych občanov v Iráne. "Dnes rozhodneme o zrušení niektorých sankcií, ktoré sa týkajú sektorov energetiky, dopravy alebo finančných inštitúcií," spresnil Barrot. "Toto rušenie sankcií musí byť sprevádzané politickou transformáciou, ktorá zahrnie všetkých Sýrčanov," zdôraznil šéf francúzskej diplomacie.

EÚ sa chystá zrušiť sankcie voči Sýrii po tom, ako v Sýrii v decembri po bleskovej ofenzíve povstalcov padol režim dlhoročného prezidenta Bašára Asada a vlády sa ujala nová prechodná administratíva, ktorá sľubuje inkluzívnu správu krajiny. Zrušenie protisýrskych sankcií presadzujú najmä Nemecko, Taliansko a Francúzsko.

Spojené štáty už v prvej polovici tohto mesiaca oznámili výnimku zo sankcií pre transakcie s vládnucimi inštitúciami v Sýrii. Trvať má pol roka od skončenia Asadovej vlády a mala by uľahčiť dovoz humanitárnej pomoci do krajiny.

Asadov režim sa zrútil vlani 8. decembra krátko po tom, ako povstalci z islamistického zoskupenia Haját Tahrír aš-Šám (HTS) na konci novembra začali proti vládnym vojskám ofenzívu. V Sýrii bola zriadená prechodná vláda pod vedením HTS.