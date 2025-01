Francúzsko by mohlo mať novú definíciu znásilnenia: Ako reagujú Francúzi?

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

PARÍŽ - Francúzsko by malo modernizovať definíciu znásilnenia a doplniť ju o pojem nesúhlasu jedného z účastníkov pohlavného styku. Vyzýva na to nová správa Výboru pre ženské práva francúzskeho Národného zhromaždenia, a to len mesiac po tom, ako na juhu Francúzska skončil súdny proces s 51 mužmi, ktorí roky znásilňovali jednu ženu, Gisèle Pelicotovú. Informuje o tom dnes agentúra AFP.