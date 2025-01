Vodca izraelskej opozície žiada odchod Netanjahua a jeho vlády

Benjamin Netanjahu (Zdroj: SITA/AP Photo/Sebastian Scheiner)

Halevi ako dôvod odchodu z funkcie k 6. marcu uviedol zlyhania izraelskej armády v súvislosti s teroristickým útokom militantov palestínskeho hnutia Hamas z jesene 2023, ktorý vyvolal vojnu v palestínskom Pásme Gazy.Lapid uvítal Haleviho rozhodnutie odstúpiť z funkcie a dodal, že "teraz je čas, aby prevzali zodpovednosť a odstúpili - premiér a celá jeho katastrofálna vláda."V sprievodnom liste k svojej demisii Halevi uviedol, že izraelská armáda pod jeho vedením "zlyhala vo svojej misii brániť štát Izrael" a že svoju demisiu odovzdá izraelskému ministrovi obrany Jisraelovi Kacovi.

archívne video

Náčelník štábu izraelských vzdušných síl sa vyjadruje k nepravdivým tvrdeniam (Zdroj: X/Israel Defense Forces)

Generálplukovník Halevi je najvyššie postaveným izraelským funkcionárom, ktorý oznámil rezignáciu v súvislosti s udalosťami zo 7. októbra 2023, keď tisícky Hamasom vedených palestínskych militantov zaútočili na juh Izraela. Pri útoku zahynulo približne 1200 ľudí, väčšinou civilistov, a 250 ďalších bolo militantmi unesených do Pásma Gazy.Generál vo svojom liste konštatoval, že odchádza z funkcie v čase "významných úspechov" pre armádu, ale priznal tiež, že "nie všetky" vojnové ciele Izraela boli splnené. Dodal, že izraelská armáda bude pokračovať v boji, aby rozložila Hamas, zabezpečila návrat izraelských rukojemníkov a umožnila Izraelčanom vysídleným po útokoch militantov vrátiť sa do svojich domovov.

Halevi požiadal o odchod zo svojej funkcie k 6. marcu s tým, že dovtedy dokončí vyšetrovanie udalostí zo 7. októbra 2023 a posilní vojenskú pripravenosť ozbrojených síl.Okrem Haleviho zo svojej funkcie odstúpil aj generálmajor Jaron Finkelman, ktorý velil sektoru Juh a zodpovedal tak za operácie v Pásme Gazy.Na rozdiel od Haleviho Finkelman neuviedol, k akému dátumu z funkcie odchádza. Podľa denníka The Times of Israel (TOI) Finkelman deklaroval, že zostane "tak dlho, ako to bude potrebné".K demisii tejto dvojice generálov došlo len niekoľko dní po tom, ako nadobudlo platnosť prímerie medzi Izraelom a Hamasom, ktoré zastavilo 15 mesiacov vojny vyvolanej najtragickejším útokom v dejinách Izraela.