Izraelská armáda začína operáciu Železný múr proti teroristom na Západnom brehu

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v utorok potvrdil, že izraelská armáda, pohraničná polícia a spravodajská služba Šin bet spustili "protiteroristickú" operáciu "Železný múr". Podľa Netanjahua bude pokračovať "tak dlho, ako to bude potrebné".Izraelský premiér dodal, že je súčasťou širšej stratégie boja proti Iránu "všade, kam posiela svoje zbrane - v Pásme Gazy, Libanone, Sýrii, Jemene" aj na Západnom brehu.

Denník The Times of Israel informoval, že cieľom izraelských jednotiek je "zachovať slobodu konania armády" na Západnom brehu Jordánu, zneškodniť teroristickú infraštruktúru a eliminovať bezprostredné hrozby.Palestínske médiá podľa BBC uviedli, že po dronových útokoch sa do Džanína a neďalekého utečeneckého tábora presunuli izraelské vojenské vozidlá.Podľa guvernéra mesta Dženín je izraelská operácia "inváziou do (utečeneckého) tábora", informovala agentúra AFP.

Palestínske bezpečnostné sily podľa agentúry Reuters uskutočňovali v Džaníne niekoľkotýždňovú operáciu, ktorej cieľom bolo obnoviť kontrolu nad mestom, kde pôsobí viacero ozbrojených militantných skupín.Operácia sa začala len dva dni po tom, ako vstúpila do platnosti dohoda o prímerí medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas v Pásme Gazy. Reuters upozorňuje, že operácia na Západnom brehu môže vyvolať viac násilia.