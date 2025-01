TÝRANIE v priamom prenose: VIDEO Do autoumyvárne zamierili dvaja muži na koči so zapriahnutým KOŇOM! Potom nastalo peklo

Dvaja muži prišli do autoumyvárne na koči so zapriahnutým koňom (Zdroj: X/The Poland News/Policja Maków Mazowiecki)

MAKÓW – Počas bieleho dňa prišli do miestnej autoumyvárne dve osoby, no nesedeli v aute. Namiesto osobného vozidla na komerčné palivo išli umyť koč aj so zapriahnutým koňom. Živé zviera tak bolo vystavené násiliu, čo vyplýva aj z policajných záznamov. Prípad sa už rieši ako týranie zvierat.