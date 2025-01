Po prezidentovi aj Ľuboš Blaha: Europoslanci z PS mu v priamom prenose odmietli podať ruku a tu je ich DÔVOD!

Blahovi odmietli po relácii podať ruky europoslanci za PS. (Zdroj: Reprofoto TV JOJ, TASR/Martin Baumann, Jakub Kotian)

BRUSEL - Udialo sa to v prezidentskom paláci a čosi podobné, no za iných okolností sa zopakovalo aj teraz. Reč je o ďalšom nepodaní ruky, ktoré zachytili kamery, a to opäť v priamom prenose. Aktérmi oboch strán však tentokrát boli výhradne politici, konkrétne europoslanci. Po televíznej debate sa viacerí reprezentanti Progresívneho Slovenska v Bruseli odmietli angažovať na podaní ruky svoju politickému súperovi zo Smeru-SSD. Išlo o pomerne ostrého a kontroverzného predstaviteľa politickej scény, Ľuboša Blahu.