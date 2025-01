Koniec hrôzy? Izraelský bezpečnostný kabinet schválil dohodu o prímerí v Pásme Gazy

Benjamin Netanjahu (Zdroj: SITA/AP Photo/ Maya Alleruzzo, Pool)

"Po preskúmaní všetkých politických, bezpečnostných a humanitárnych aspektov a s vedomím, že navrhovaná dohoda podporuje dosiahnutie cieľov vojny, (bezpečnostný kabinet) odporučil vláde schváliť navrhovaný rámec," uviedol Netanjahuov úrad vo vyhlásení. Po stretnutí bezpečnostného kabinetu sa zíde vláda, ktorá bude hlasovať o schválení dohody.

archívne video

Izraelské jednotky vykonávali cielenú operačnú činnosť na jednom z hlavných výcvikových stredísk. (Zdroj: X/IDF)

Izraelský prezident Jicchak Herzog privítal schválenie dohody bezpečnostným kabinetom a tvrdí, že "očakáva, že tak urobí aj vláda", píše portál The Times of Israel (TOI). Dohodu medzi Izraelom a Hamasom potvrdili sprostredkovatelia v stredu večer. Prímerie by sa oficiálne malo začať v nedeľu 19. januára. Izraelský bezpečnostný kabinet mal prvotne hlasovať o dohode už vo štvrtok. Kancelária Netanjahua však oznámila odloženie stretnutia. Ako dôvod uviedla, že Hamas nedodržal časti dohody dosiahnutej sprostredkovateľmi a Izraelom v snahe vynútiť si ústupky na poslednú chvíľu.

Hamas toto obvinenie odmietol. V čase, keď o dohode hlasoval izraelský kabinet, Hamas uviedol, že prekážky, ktoré vznikli v súvislosti s podmienkami dohody o prímerí v Pásme Gaze, sú vyriešené. Netanjahuov úrad ešte pred schválením dohody bezpečnostným kabinetom vyhlásil, že v prípade, že kabinet dohodu schváli, sa očakáva začiatok prepúšťania rukojemníkov už v nedeľu. Izraelský portál The Times of Israel už zverejnil zoznam 33 izraelských väzňov, ktorých má Hamas prepustiť počas nasledujúcich šiestich týždňov. V Pásme Gazy je približne 100 zajatcov, pričom podľa predpokladov je časť z nich po smrti. Zvyšok zajatcov, vrátane vojakov, má byť prepustený v druhej fáze, o ktorej sa podľa agentúry AP bude rokovať počas tej prvej. Hamas vyhlásil, že zvyšných zajatcov neprepustí bez trvalého prímeria a úplného stiahnutia Izraela z palestínskej enklávy.