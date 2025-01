Izrael v Gaze neskončí, kým nebudú splnené všetky vojenské ciele, uviedol Benjamin Netanjahu

Benjamin Netanjahu (Zdroj: SITA/AP Photo/Pamela Smith)

JERUZALEM - Izrael neskončí s vojenskou operáciou v Pásme Gazy, kým nebudú splnené všetky jej ciele, vrátane návratu každého rukojemníka zadržiavaného palestínskym militantným hnutím Hamas. V príhovore odvysielanom v sobotu večer krátko pred začiatkom platnosti dohody o prímerí a prepustení rukojemníkov medzi Izraelom a Hamasom to povedal izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Informuje o tom portál Times of Israel (TOI).

Prvú 42-dňovú fázu dohody označil za „dočasné prímerie“. Netanjahu uviedol, že končiaci americký prezident Joe Biden i jeho nástupca Donald Trump zdôraznili, že Izrael má právo pokračovať vo vojenskej operácii v Pásme Gazy, ak sa nerealizujú ďalšie fázy dohody. Dodal, že USA poskytnú Izraelu potrebné zbrane. Netanjahu ďalej povedal, že Izrael počas rokovaní o prímerí sprostredkovaných USA a Katarom trval na troch veciach: práve pokračovať v bojoch, ak to bude potrebné, a to s podporou USA; požadoval výrazné zvýšenie počtu živých rukojemníkov prepustených v prvej fáze prímeria; trval tiež na zachovaní prítomnosti svojich vojakov vo Filadelfskom koridore lemujúcom hranice medzi Pásmom Gazy a Egyptom.

Netanjahu konštatoval, že Izrael počet svojich vojakov vo Filadelfskom koridore v prvej fáze prímeria zvýši, čo je však v rozpore s podmienkami dohody, poznamenal TOI. Izraelský premiér avizoval, že Palestínčania prepustení z izraelských väzníc, odsúdení za vraždu, nepôjdu na Západný breh Jordánu, ale buď do Pásma Gazy, alebo na iné miesta. Väzňov odsúdených za terorizmus, nie však za vraždu, dopravia do Predjordánska a do Východného Jeruzalema.

Hamas je povinný poskytnúť zoznam prepustených rukojemníkov

"K dnešnému dňu sme priviedli domov 157 našich rukojemníkov, z ktorých 117 sa vrátilo živých," vyhlásil Netanjahu. "V rámci dohody, ktorá bola ratifikovaná, privedieme domov ďalších 33 našich bratov a sestier, väčšinu z nich živých," dodal. Dohodu s Hamasom bolo podľa Netanjahua možné dosiahnuť vďaka hrdinstvu izraelských vojakov, ako aj vďaka tomu, že Izrael počas rokovaní odolal silnému tlaku. Netanjahov úrad vydal krátko predtým vyhlásenie, v ktorom pohrozil, že Izrael nezačne s realizáciou dohody o prímerí, kým od Hamasu nedostane zoznam rukojemníkov, ktorí majú byť prepustení v nedeľu.

Podľa dohody je Hamas povinný poskytnúť zoznam prepustených rukojemníkov najmenej 24 hodín pred prvou výmenou, ktorá je plánovaná v nedeľu o 16.00 miestneho času (15.00 h SEČ). Prvá fáza prímeria dohodnutého medzi Izraelom a Hamasom má vstúpiť do platnosti v nedeľu ráno o 08.30 h miestneho času (07.30 h SEČ). Prepustených má byť 33 izraelských rukojemníkov zadržiavaných Hamasom a 1904 Palestínčanov z izraelských väzníc. V krátkom čase má byť znovu otvorený hraničný priechod Rafah medzi Egyptom a Pásmom Gazy, výrazne sa zvýši prísun humanitárnej pomoci pre Palestínčanov a izraelská armáda by sa mala stiahnuť z husto obývaných oblastí Pásma Gazy, píše agentúra DPA. V Jeruzaleme vyšli v sobotu večer do ulíc stovky ľudí podporujúcich dohodu o prímerí. Jej odporcovia demonštrovali v Tel Avive.