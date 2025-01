Húsíovia varovali pred útokmi na Jemen: Spravili tak počas prímeria v Gaze

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/AP/Tsafrir Abayov)

"Jemenské ozbrojené sily varujú nepriateľské sily v Červenom mori pred následkami akejkoľvek agresie proti našej krajine počas obdobia prímeria v Gaze," uviedli povstalci vo vyhlásení. "Každej agresii budú čeliť konkrétnymi vojenskými operáciami proti týmto silám bez obmedzení." Dohoda o prímerí medzi Izraelom a hnutím Hamas v Pásme Gazy na počiatočné obdobie 42 dní začne platiť v nedeľu ráno miestneho času, pripomenula AFP.

Iránom podporovaní húsíovia útočia na lodnú dopravu v Červenom mori a Adenskom zálive od začiatku vojny v Gaze v októbri 2023 a tvrdia, že tak robia v solidarite s Palestínčanmi. Opakovane tiež uskutočňujú raketové a dronové útoky na Izrael. V nedeľu jemenskí povstalci uviedli, že dronmi a riadenými raketami zaútočili na lietadlovú loď USS Harry S. Truman a ďalšie vojenské plavidlá. "Americká lietadlová loď musela opustiť oblasť operácií," píše sa vo vyhlásení húsíov. V piatok jemenskí povstalci varovali, že budú pokračovať v útokoch, ak Izrael nebude dodržiavať podmienky prímeria s Hamasom.

Ben-Gvir ohlásil odchod z vlády po schválení dohody o prímerí v Gaze

Izraelský krajne pravicový minister verejnej bezpečnosti Itamar Ben-Gvir v sobotu uviedol, že spolu so svojimi spolustraníkmi vystúpi z vlády. Dôvodom je nesúhlas so schválenou dohodou o prímerí v Pásme Gazy, ktorá začne platiť v nedeľu ráno. Informuje agentúra AP. Ben-Gvir plánuje podať demisiu v nedeľu ráno. Prímerie nadobudne účinnosť o 8.30 h miestneho času (7.30 h SEČ).

Minister označil dohodu za "nezodpovednú". Jeho rezignácia nebude znamenať pád vlády ani koniec dohody o prímerí, no naruší stabilitu kabinetu v chúlostivom čase a mohla by viesť k jeho rozpadu, ak by sa k Ben-Gvirovi pridali ďalší zo súčasných spojencov premiéra Benjamina Netanjahua. Izraelská vláda oficiálne schválila uzavretie dohody o prímerí a výmene rukojemníkov s militantným hnutím Hamas v Pásme Gazy na zasadnutí v piatok neskoro večer. Vojna v Gaze sa začala 7. októbra 2023 po rozsiahlom útoku militantov vedených Hamasom na Izrael.

Ben-Gvir už v uplynulých dňoch ohlásil, že v prípade schválenia dohody vystúpi jeho strana Židovská sila (Ocma jehudit) z vládnej koalície. Poukázal najmä na bezpečnostné riziká spojené s prepustením palestínskych väzňov, ktorých označil za teroristov. Voči dohode vystupoval aj krajne pravicový minister financií Becalel Smotrič. Obaja spolu s ďalšími šiestimi členmi kabinetu hlasovali na piatkovom zasadnutí proti jej prijatiu.

Izrael varuje obyvateľov Pásmo Gazy pred približovaním sa k armáde

Izraelská armáda v nedeľu varovala obyvateľov Pásma Gazy, aby sa pred prímerím nepribližovali k jej jednotkám a ani k nárazníkovému pásmu v regióne. Prímerie medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas by malo nadobudnúť platnosť o 7.30 h SEČ. Píše správa agentúr AFP a Reuters.

"Vyzývame vás, aby ste sa v záujme svojej bezpečnosti nepribližovali k nárazníkovému pásmu ani k jednotkám izraelskej armády," uviedol hovorca armády na sociálnej sieti Telegram. "V tejto fáze vás približovanie k hraničnému pásmu alebo pohyb z juhu na sever... vystavuje riziku. Každý, kto smeruje do týchto oblastí, ohrozuje sám seba," dodal. V južnej časti Pásma Gazy sa predtým izraelské sily podľa médií podporujúcich hnutie Hamas začali sťahovať z mesta Rafah hraničiaceho s Egyptom do tzv. filadelfského koridoru pozdĺž hranice s Egyptom.