WHO požiadala o poskytnutie 1,5 miliardy dolárov na riešenie zdravotníckej krízy

ŽENEVA - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vo štvrtok vyzvala medzinárodné spoločenstvo na poskytnutie 1,5 miliardy dolárov na financovanie núdzových operácii v tomto roku. WHO varovala, že konflikty, zmena klímy, epidémie a vysídľovanie sa spojili a vytvorili "bezprecedentnú globálnu zdravotnú krízu." Informuje o tom agentúra AFP a vyhlásenie WHO.