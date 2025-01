Boje v Sudáne pokračujú: Útok dronom na nemocnicu v Dárfúre zabil 67 ľudí

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP/Maheen S./Marwan Ali)

CHARTÚM - Útok dronom na jednu z posledných fungujúcich nemocníc v meste Fášir v západosudánskej provincii Dárfúr zabil 67 ľudí, informovala dnes s odvolaním sa na prodemokratických aktivistov agentúra AFP. O mesto bojujú dve strany sudánskej občianskej vojny, dobyť sa ho niekoľko mesiacov snažia polovojenské Jednotky rýchlej podpory (RSF), ktoré od roku 2023 bojujú so sudánskou armádou.

Útok zasiahol nemocnicu v piatok a nemenovaný zdroj z radov zdravotníkov najskôr AFP oznámil, že zabil 30 ľudí. So zvýšenou bilanciou potom prišla lokálna bunka aktivistickej siete, ktorá sa naprieč Sudánom snaží koordinovať humanitárnu pomoc v konflikte trvajúcom takmer dva roky. Ktorá z bojujúcich strán útočila, pri tom nebolo ihneď jasné.

archívne video

Ozbrojené sily Ukrajiny cielene a účinne ničia ruských okupantov (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Fášir bol na konci minulého roka posledným veľkým mestom v Severnom Dárfúre, ktoré nebolo pod kontrolou RSF. Polovojenské jednotky ho obliehajú už deväť mesiacov. Minulý mesiac podľa agentúry Reuters pri ich útoku dronom na tunajšiu nemocnicu zomrelo deväť ľudí a mnohí ďalší boli zranení.

Sudánske organizácie na ochranu ľudských práv dlhodobo obviňujú armádu aj RSF z cielených útokov proti civilistom a civilnej infraštruktúre.