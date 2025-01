Šokujúce odhalenie! Ak by Trumpa nezvolili za prezidenta, bol by usvedčený

Donald Trump (Zdroj: SITA/AP/Matt Slocum)

WASHINGTON - Ak by Donalda Trumpa v novembri minulého roka nezvolili za prezidenta USA, bol by usvedčený za svoje snahy zvrátiť výsledky volieb v roku 2020. Tvrdí to špeciálny vyšetrovateľ Jack Smith vo svojej záverečnej správe, ktorú v utorok skoro ráno zverejnilo americké ministerstvo spravodlivosti. Informuje o tom agentúra AP.

Smith v dlho očakávanej správe dospel k záveru, že Trump sa dopustil "bezprecedentného zločineckého úsilia", aby sa udržal pri moci po prehratých voľbách s Joeom Bidenom. Na tento účel Trump podľa vyšetrovateľa zorganizoval mnohostranný plán, ktorý zahŕňal šírenie nepravdivých tvrdení o volebnom podvode s cieľom zvýšiť nedôveru verejnosti vo výsledky volieb, ako aj nátlak na predstaviteľov v štátnych snemovniach a Kongrese i na vtedajšieho viceprezidenta Mikea Pencea. Správa potvrdila postoj rezortu spravodlivosti, že Ústava Spojených štátov amerických zakazuje ďalšie obvinenie a stíhanie prezidenta, je kategorický a nezávisí od závažnosti trestných činov, z ktorých je obvinený, od sily dôkazov vlády ani od opodstatnenosti trestného stíhania.

Publikovanie vyšetrovacej správy je posledným oficiálnym vyjadrením Smitha

"V skutočnosti, ak by nedošlo k zvoleniu Trumpa a jeho blížiacemu sa návratu do prezidentského úradu, Úrad (špeciálneho vyšetrovateľa) vyhodnotil, že prípustné dôkazy by postačovali na jeho odsúdenie v súdnom procese," zdôraznil Smith. Trump, ktorý sa do prezidentského úradu vráti 20. januára, krátko po zverejnení správy opäť označil Smitha za "vyšinutého" a jeho obvinenia za "falošné". Smith trvá na tom, že jeho tím sa pri vyšetrovaní budúceho šéfa Bieleho domu "postavil za právny štát". "Tvrdenie pána Trumpa, že moje rozhodnutia ako vyšetrovateľa ovplyvnila alebo riadila Bidenova administratíva alebo iný politickí aktéri, je jedným slovom smiešne," uviedol Smith.

Publikovanie vyšetrovacej správy je posledným oficiálnym vyjadrením Smitha vo veci vyšetrovania útoku Trumpových spriaznencov na Kapitol 6. januára 2021 a krokom, ktorými Trump a jeho spolupracovníci dovtedy zasahovali do pokojného odovzdania moci volebnému víťazovi Bidenovi, uviedla na svojom webe stanica CNN. Ministerstvo spravodlivosti minulý týždeň avizovalo, že nezverejní celú dvojdielnu správu vyšetrovateľa Smitha, ktorá sa týka uchovávania utajovaných dokumentov vo floridskom sídle Donalda Trumpa Mar-a-Lago, ale len časť zaoberajúcu sa Trumpovými snahami o zvrátenie výsledku volieb v roku 2020. Možnosť zverejniť túto sekciu potvrdil v pondelok aj federálny súd; kvôli jeho dočasnému zákazu ju však mohli publikovať až na ďalší deň. Sudkyňa Aileen Cannonová takisto na piatok nariadila pojednávanie o tom, či sa má zverejniť aj druhá časť o uchovávaní dokumentov. Smith odstúpil zo svojej funkcie minulý piatok po odovzdaní svojej správy ministrovi spravodlivosti Merrickovi Garlandovi.