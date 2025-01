Donald Trump je v kauze pornoherečky vinný: Potrestaný však nebude!

(Zdroj: SITA/Jabin Botsford/The Washington Post via AP, Pool)

NEW YORK - Súd v New Yorku v piatok rozhodol, že zvolený prezident USA Donald Trump je vinný v kauze falšovania finančných záznamov, aby zakryl podplácanie bývalej pornoherečky Stormy Daniels, avšak za tento skutok nebude potrestaný. Informujeme o tom s odvolaním sa na agentúru AFP.

Sudca Juan Merchan verdikt vyniesol desať dní pred návratom Trumpa do Bieleho domu. Trump bude prvým americkým prezidentom, ktorý sa ujme úradu s tým, že ho súd predtým uznal za vinného z trestného činu. Práve nadchádzajúci výkon prezidentskej funkcie a s tým súvisiaca imunita patrili medzi hlavné dôvody, prečo sudca Trumpa neposlal do väzenia alebo mu neuložil pokutu.

(Zdroj: SITA/Jabin Botsford/The Washington Post via AP, Pool)

Pomohla mu prezidentská imunita

Namiesto toho sudca rozhodol, že Trump bude "bezpodmienečne prepustený". Tým sa rozsudok o vine podľa agentúry Reuters zapísal do Trumpovho registra trestov - i keď bez súvisiaceho postihu, akým by bol výkon trestu či pokuta. Sudca priznal, že išlo o bezprecedentný súbeh okolností, ktorý musel brať do úvahy.

(Zdroj: SITA/AP Photo/Yuki Iwamura)

Trump bol prítomný online

Republikán sa na vynesení rozsudku zúčastnil online. Vinu naďalej popieral a proces označil za "politický hon na čarodejnice", ktorého účelom bolo poškodiť mu pred prezidentskými voľbami. Proti rozsudku sa môže odvolať, podľa Reuters by však tento proces mohol trvať aj niekoľko rokov. Trump predtým neúspešne žiadal Najvyšší súd USA, aby odložil vynesenie rozsudku v prípade podplácania pornoherečky výmenou za jej mlčanlivosť. Merchan preto na základe odmietnutia žiadosti Najvyšším súdom mohol v piatok oznámiť trest pre Trumpa.

Porota newyorského súdu ešte koncom mája minulého roka uznala Trumpa za vinného vo všetkých 34 bodoch obžaloby v prípade falšovania obchodných záznamov súvisiaceho s vyplatením 130.000 dolárov pornoherečke Stormy Daniels. Tej vraj dal peniaze pred voľbami v roku 2016, aby nehovorila o ich údajnom vzťahu z roku 2006, ktorý však Trump popiera. Najvyšší súd USA v júli v inom prípade rozhodol, že americkí prezidenti a exprezidenti majú "absolútnu imunitu" v súvislosti s výkonom funkcie a "prinajmenšom predpokladanú imunitu pri skutkoch v širšom okruhu úradných povinností".