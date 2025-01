Turecký prezident Erdogan naznačuje možnosť opätovnej kandidatúry napriek ústavným obmedzeniam

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan (Zdroj: SITA/Turkish Presidency via AP, Pool)

ANKARA - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v sobotu na straníckom zjazde v provincii Sanliurfa naznačil, že by mohol opätovne kandidovať v prezidentských voľbách. Ďalšiu kandidatúru pritom v minulosti vylúčil. Najbližšie voľby hlavy štátu by sa mali konať v roku 2028.

Na straníckom podujatí Erdogan vystúpil spolu so spevákom Ibrahimom Tatlisesom. Po tom, čo si spoločne zaspievali pieseň sa hudobník prezidenta spýtal, či je pripravený opätovne kandidovať. "S tebou som pripravený," odpovedal mu Erdogan.Niektoré miestne médiá tento výrok interpretovali ako signál, že prezident má záujem uchádzať sa o ďalšie funkčné obdobie, hoci 70-ročný Erdogan v minulosti uviedol, že plánuje odovzdať vedenie krajiny novej generácii.

(Zdroj: SITA/AP Photo/Stephanie Scarbrough)

O ďalší mandát sa Erdogan uchádzať môže iba v prípade, že by poslanci zmenili ústavu a zrušili limit dvoch funkčných období. Opätovne by sa taktiež o funkciu mohol uchádzať v prípade, ak by ho parlament z funkcie predčasne odvolal.

Erdoganova vládnuca Strana spravodlivosti a rozvoja avizovala, že má v úmysle vypracovať novú ústavu a predložiť ju občanom na schválenie v referende. Vládnuca koalícia ale v parlamente nemá trojpätinovú väčšinu potrebnú na odvolanie prezidenta alebo zmenu ústavy.Erdogan vládne Turecku už viac ako 20 rokov. V roku 2003 sa stal premiérom a prezidentom je od roku 2014. Po zmene ústavy v roku 2017 sa turecký politický systém zmenil z parlamentného na prezidentský a Erdogan sa tak opätovne stal šéfom vlády.