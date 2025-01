Európa vstupuje do novej kapitoly: Zelenskyj podporil nasadenie vojsk NATO na Ukrajine! Súhlasí aj ĎALŠIA krajina

Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj a americký vojak počas výcviku NATO (Zdroj: SITA/AP Photo/Francisco Seco)

BERLÍN – Na konferencii obranných partnerov Ukrajiny zazneli slová do boja. Prezident Vodolymyr Zelenskyj podporuje nasadenie západných vojsk v bojoch proti ruskej armáde a sčasti aj severokórejským jednotkám. Týmto spôsobom by Západ podľa neho vlákal Rusko do slepej uličky, z ktorej by bol jediným východiskom uzavretie mieru.