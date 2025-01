Trump chce ukradnúť Grónsko: Šokujúca rada exveľvyslanca Dánska! Zakážte dovoz TOHTO lieku do USA

Novozvolený prezident USA Donald Trump (Zdroj: SITA/AP/Matt Slocum)

WASHINGTON - Donald Trump (78) bude oficiálne inaugurovaný ako prezident USA až o pár dní, no už teraz spôsobuje najväčšiu diplomatickú krízu s viacerými krajinami.

V stredu zopakoval, že chce získať dánsky ostrov Grónsko – a dokonca nevylúčil použitie vojenských prostriedkov. Dánsko to však nemôže nechať bez reakcie a hľadá inteligentnú odpoveď na tieto diplomatické útoky.

Paradoxne, práve bývalý americký veľvyslanec v Kodani, Rufus Gifford, prišiel s pomerne efektívnym nápadom, ako by Dáni mohli reagovať. Poradil im: „Ak by to bolo potrebné, zadržte predaj vášho najlepšieho produktu v Trumpovej krajine. A tým je injekcia na chudnutie!“

„Dánsko by malo reagovať hrozbou, že prestane predávať Ozempic do USA,“ napísal Gifford na svojej Instagramovej story, pričom mal na mysli populárny liek na cukrovku od spoločnosti Novo Nordisk. „To by pravdepodobne umlčalo Mar-a-Lago veľmi rýchlo.“

Dánsky spravodajský portál „DR“ o tomto návrhu informoval vo svojom spravodajskom prehľade a označil ho za „humorný“.

Teoreticky by však takáto odplata mohla mať účinok: v lete minulého roka sa totiž šírili fámy, že Trump si pichá tento liek na chudnutie, pretože jeho obleky zrazu vyzerali voľnejšie.

Aj Trumpov priateľ Elon Musk v novembri 2023 prispel k popularite tohto (pôvodne pre diabetikov určeného) lieku, keď priznal, že ho užíva. Zároveň sa však sťažoval na nepríjemný vedľajší účinok, ktorý opísal ako „efekt pokazených vajec“.

Realizácia takejto hrozby by však pre Dánsko znamenala obrovské náklady. V skutočnosti je dánsky výrobca injekcie na chudnutie, spoločnosť Novo Nordisk, vo veľkých obavách z Trumpových colných hrozieb.

Vďaka liekom Ozempic a Wegovy, pôvodne určeným iba pre diabetikov, sa Novo Nordisk stala najväčšou európskou spoločnosťou podľa trhovej kapitalizácie. Nikto však nepredpokladal, že kvôli absurdnému, novodobému imperialistickému sporu o Grónsko, ktorý vyvolal budúci americký prezident, bude firma čeliť tvrdým sankciám.

Je nepravdepodobné, že by sa Novo Nordisk dobrovoľne vzdala obézneho amerického trhu: od júla do septembra 2024 tam firma dosiahla 60 % svojho obratu.

Okrem toho má spoločnosť v USA dve výrobné prevádzky (popri troch v Dánsku). Po decembrovom nákupe plniacej a baliacej firmy za 11 miliárd dolárov k nim čoskoro pribudnú ďalšie dve prevádzky v USA.