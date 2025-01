Dráma v Bostone: Hádka na palube skončila otvorením evakuačných dverí!

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP/John Spink/Atlanta Journal-Constitution)

K incidentu došlo ešte v utorok večer na medzinárodnom letisku Logan v Bostone. Štátna polícia potvrdila, že na základe hlásenia o výtržnosti v rolujúcom lietadle spoločnosti JetBlue zadržala jednu osobu. Jej meno však nezverejnila. Podľa polície cestujúci dvere otvoril "nečakane a bez varovania". Zástupca leteckej spoločnosti uviedol, že tak urobil z "neznámych dôvodov," v lietadle však napokon zostal. Pri incidente sa nikto nezranil.

Jeden z cestujúcich podľa miestnych médií povedal, že istý muž dvere otvoril po hádke so svojou priateľkou. "Dvaja ľudia priamo za mnou sa hádali... Myslím, že muž chcel vidieť telefón svojej priateľky a ona mu ho nechcela dať," uviedol cestujúci Fred Wynn na videu nahranom počas letu. Stroj pôvodne smeroval z Bostonu do San Juanu v Puerto Ricu. Cestujúcich tohto letu napokon presunuli do iného lietadla.