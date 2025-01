Južná Kórea a USA začali analyzovať letové údaje z havarovaného lietadla

Pád lietadla juhokórejskej spoločnosti Jeju Air neprežilo 179 ľudí. Dvaja preživší skončili s početnými zraneniami (Zdroj: SITA/AP/Ahn Young-joon)

Americko-kórejský tím vyšetrovateľov spoločným postupom na mieste havárie urýchľuje vyšetrovanie kľúčových častí vraku lietadla vrátane krídel alebo motorov, dodáva Ko. "Vyšetrovanie vykonajú domáci a zahraniční experti a jeho postup a výsledky budú oznámené v maximálne možnej transparentnej miere," prisľúbil minister.

archívne video

Výstava v Múzeu dopravy pripomína leteckú katastrofu na Zlatých pieskoch (Zdroj: TASR)

Spoločný tím vyšetrovateľov, ktorý USA a Južná Kórea už vytvorili, má 23 členov a sú v ňom zastúpení, okrem iných aj experti amerického Federálneho úradu pre letectvo (FAA) a amerického Národného úradu pre bezpečnosť dopravy (NTSB).

Nehodu lietadla spoločnosti Jeju Air so 181 ľuďmi na palube prežili len dve osoby. K najhoršiemu leteckému nešťastiu v Južnej Kórei došlo 29. decembra minulého roku na letisku Muan ležiacom na juhozápade krajiny, kde lietadlo pri pristávaní bez vysunutého podvozku zišlo z dráhy, narazilo do betónovej steny a explodovalo.

Záznamník letových údajov je jednou z dvojice tzv. čiernych skriniek, ktoré vyšetrovateľom pomáhajú objasniť incidenty a nehody v leteckej doprave. Druhou čiernou skrinkou je hlasový záznamník z kokpitu, z ktorého sa vyšetrovateľom už podarilo získať údaje na Nový rok.

Jeju Air oznámila v prvom štvrťroku zrušenie takmer 1880 letov

Najväčší juhokórejský nízkonákladový letecký dopravca Jeju Air plánuje v prvom štvrťroku zrušiť takmer 1880 letov. Spoločnosť to oznámila v stredu s cieľom zvýšiť prevádzkovú bezpečnosť po nedávnej havárii, pri ktorej zahynulo 179 ľudí. Informuje agentúra Jonhap. Obmedzenie sa má do marca dotknúť celkovo 1878 letov - 838 na vnútroštátnych a 1040 na medzinárodných trasách. Jeju Air však nevylučuje ani zrušenie ďalších.

Nehodu lietadla Boeing 737-800 spoločnosti Jeju Air so 181 ľuďmi na palube prežili len dve osoby. Doteraz najhoršie letecké nešťastie v Južnej Kórei sa stalo 29. decembra minulého roku na letisku Muan na juhozápade krajiny. Lietadlo pri pristávaní bez vysunutého podvozku zišlo z dráhy, narazilo do betónovej steny a explodovalo. Vyšetrovatelia označili za možné príčiny incidentu zrážku s vtákom, poruchu podvozku a masívnu betónovú prekážku za pristávacou dráhou, do ktorej lietadlo vrazilo.