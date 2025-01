Členovia NATO by mali dávať na obranu päť percent HDP, uviedol Trump

Donald Trump (Zdroj: SITA/AP Photo/Evan Vucci)

WASHINGTON - Novozvolený americký prezident Donald Trump v utorok vyhlásil, že členské štáty NATO by mali zvýšiť svoje výdavky na obranu z dvoch na aspoň päť percent HDP. Tvrdí tiež, že Severoatlantickú alianciu zachránil a bez neho by neexistovala. Informujeme podľa správ agentúry AFP a stanice Sky News.

"Všetci si to môžu dovoliť. Mali by dávať päť percent, nie dve percentá," povedal Trump na tlačovej konferencii. Novozvolený prezident je podľa AFP dlhodobo skeptický voči spojencom v NATO. V decembri im znova pohrozil, že USA z Aliancie pod jeho vedením odídu, ak zvyšní členovia nebudú dávať na obranu viac peňazí. Počas svojej predvolebnej kampane Trump spočiatku hovoril, že členské krajiny NATO by mali dávať na obranu najmenej tri percentá HDP.

Podľa vlastných slov NATO zachránil

Trump v utorok vyhlásil, že počas svojho prvého funkčného obdobia prinútil členské štáty dávať na obranu dve percentá HDP, informuje stanica Sky News. "Keby nebolo mňa, NATO by teraz neexistovalo," pokračoval. Dodal, že členské štáty dovtedy "neplatili svoje účty", ale on z nich "vytiahol" viac ako 680 miliárd dolárov. Podľa vlastných slov NATO zachránil, avšak ostatné členské krajiny Spojené štáty iba využívajú. "Ak si budú platiť účty a ak budem vidieť, že s nami zaobchádzajú férovo, tak odpoveďou je, že by som určite v NATO zostal," dodal.

Okrem Trumpa vyzýva na zvýšenie výdavkov na obranu aj generálny tajomník NATO

Členovia NATO si v roku 2023 stanovili minimálnu úroveň výdavkov vo výške dvoch percent HDP. Vojna Ruska na Ukrajine však podľa AFP prinútila alianciu posilniť svoje východné krídlo a zvýšiť výdavky. Okrem Trumpa vyzýva na zvýšenie výdavkov na obranu aj generálny tajomník NATO Mark Rutte. V decembri povedal, že členské krajiny by mali míňať na obranu "oveľa viac ako dve percentá".

Trump v utorok zároveň povedal, že k vypuknutiu vojny na Ukrajine prispel svojím konaním aj americký prezident Joe Biden, keď sa rozhodol, že by mala mať možnosť vstúpiť do NATO - hoci ruský prezident Vladimir Putin s tým kategoricky nesúhlasil. "Keď som počul, ako Biden vyjednáva, povedal som si, že z tohto bude vojna. A nakoniec aj bola," povedal Trump s tým, že to by sa nebolo stalo, ak by bol prezidentom on.