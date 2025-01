Biden si myslí, že nad Trumpom mohol zvíťaziť: Plánuje ďalšiu kandidatúru?

(Zdroj: SITA/AP Photo/Mark Schiefelbein)

WASHINGTON - Odchádzajúci americký prezident Joe Biden si myslí, že ak by zostal v súboji o Biely dom s Donaldom Trumpom, mohol by ho vyhrať. Povedal to v rozhovore pre noviny USA Today zverejnenom v stredu, v ktorom zároveň pripustil, že si nie je istý, či by vo funkcii vydržal celé funkčné obdobie. Informuje o tom agentúra AFP.

Na otázku, či považuje za reálne víťazstvo nad Trumpom vo voľbách konaných 5. novembra, 82-ročný Biden odpovedal: "Myslím, že áno." Podľa vlastných slov si Biden naozaj si myslel, že má "najväčšiu šancu" poraziť republikána Trumpa. "Tiež som však nechcel byť prezidentom, keď budem mať 85 alebo 86 rokov. A tak som hovoril o odovzdaní štafety," povedal Biden. "Ale ja neviem. Kto to, do pekla, vie? Zatiaľ je to dobré. Ktovie, čím budem, keď budem mať 86 rokov?"

Biden je najstarším prezidentom v dejinách USA. Počas svojho pôsobenia v Bielom dome opakovane dostával otázky o svojej fyzickej a psychickej kondícii. Po nezvládnutom televíznom dueli s Trumpom koncom júna minulého roka sa ocitol pod obrovským tlakom, aby sa vzdal svojej druhej prezidentskej kandidatúry. Biden to nakoniec urobil tri mesiace pred dňom volieb a do súboja s Trumpom poslal za demokratov svoju viceprezidentku Kamalu Harrisovú. Tú však Trump napriek spočiatku nádejným prieskumom nakoniec s prehľadom porazil.

Vec, ktorú ľutuje zo svojho funkčného obdobia

V odpovedi na otázku, ktoré veci zo svojho štvorročného funkčného obdobia ľutuje, Biden nespomenul nevydarený televízny duel ani svoj nesplnený sľub, že prezidentom bude iba jedno funkčné obdobie a vytvorí "most“ k ďalšej generácii. Namiesto toho hovoril o pomalom pokroku pri veľkých infraštruktúrnych projektoch a dezinformáciách, ktoré šíril Trump a iní z jeho okolia o dvoch novoročných útokoch v New Orleanse a Las Vegas.

Biden povedal, že počas svojho stretnutia s Trumpom v Bielom dome, ktoré sa konalo krátko po jeho volebnom víťazstve, ho požiadal, aby sa nemstil domnelým politickým oponentom, ako to avizoval. Trump ho síce počúval, ale nereagoval, konštatoval Biden.

Jasný plán

Biden uviedol, že chce, aby si ho Američania pamätali ako prezidenta, ktorý mal jasný plán na obnovu americkej ekonomiky po covidovej pandémii a na obnovenie líderstva Spojených štátov vo svete. "To bola moja nádej, ale kto vie? Dúfam, že sa nezabudne na to, že som to urobil čestne a bezúhonne. A že som povedal, čo som mal na mysli," povedal Biden.

Agentúra AFP konštatovala, že Biden počas svojho pôsobenia v úrade poskytol menej rozhovorov a tlačových konferencií ako ktorýkoľvek iný prezident od čias Ronalda Reagana (1981 - 1989). USA Today je jediným denníkom, ktorému poskytol rozhovor predtým, ako sa Trump 20. januára stane staronovým šéfom Bieleho domu.