Opozíciu zalarmovalo zahraničnopolitické smerovanie Slovenska: Zjednotili sa a chcú mimoriadnu schôdzu

"Predseda vlády si pripravuje pôdu, aby Slovensko vyviedol z Európy. (...) Miesto Slovenska vo svete je jasne definované našim členstvom v EÚ, NATO, platnými strategickými dokumentami a platnom memorande najvyšších ústavných činiteľov," povedal predseda hnutia PS Michal Šimečka. Premiér nemá podľa neho žiadny mandát z NR SR či volieb, aby kurz zahraničnej orientácie Slovenska menil. "Nemôžeme dovoliť Ficovi, by ohrozil alebo zničil všetko, čo sme tu za 30 rokov vybudovali," podotkol šéf PS.

Poslanec Juraj Krúpa (SaS) poukázal na Ficovu návštevu v Moskve pred Vianocami, ochladnuté vzťahy SR s partnermi a spojencami, s Českom, Poľskom či Francúzskom. "Slovensko nenavštevuje nik a my nemáme žiadne bilaterálne rokovanie s našimi partnermi a spojencami," poznamenal s tým, že politika vlády na všetky svetové strany dostala Slovensko do izolácie. Fico podľa neho tiež otvára druhý front proti Ukrajine aj Bruselu. Ak koalícia za uznesenie v parlamente nezahlasuje, Krúpa to bude vnímať ako ohrozenie existencie a suverenity SR.

Predseda vlády podľa podpredsedu klubu KDH Mariána Čaučíka vyvoláva strach a ničí dôveru partnerov v EÚ, koaličných partnerov, opozície aj občanov. Pre KDH je hazardovanie s dôverou občanov, hospodárskou a bezpečnostnou politikou aj budúcnosťou SR neprípustné. "Akákoľvek zmena zahraničnej politiky a orientácie sa má diať v NR SR v súčinnosti s ministerstvom zahraničných vecí a nie tak, že premiér niečo povie vo videu alebo na tlačovke," skonštatoval Čaučík.

Šimečka deklaroval, že bude hľadať podporu pre prijatie uznesenia v pléne aj medzi ďalšími poslancami v opozícii aj koalícii. Opozícia je zároveň pripravená zvolať masívny protest na podporu proeurópskeho smerovania SR.

Matovičovci sa tiež zapoja, a to napriek výhradám

Hnutie Slovensko považuje iniciovanie zvolania mimoriadnej schôdze ostatnými opozičnými stranami za príliš málo. Na tlačovej konferencii to uviedol poslanec Národnej rady (NR) SR Michal Šipoš (Slovensko, Za ľudí, KÚ). Vyhlásil, že hnutie ihneď po ceste predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD) do Moskvy ponúklo ostatným opozičným stranám svojich 14 podpisov na zvolanie mimoriadnej schôdze na vyslovenie nedôvery premiérovi.

"Čo ešte ten Fico musí vyviesť? Čo čakáme, kým sem dovezie ruských vojakov ako v 68. a napíšu pozývací list s Blahom a budú tu bozkať Putina pri Hlavnom námestí, alebo čakáme, kým naši partneri v Severoatlantickej aliancii povedia, že choďte preč?" pýtal sa Šipoš. Hnutie deklarovalo, že sa na mimoriadnej schôdzi napriek výhradám zúčastní a "jednoznačne" bude hlasovať za uznesenie, ktoré opozičné strany predkladajú.

Fico chce vydať stanovisko k zahraničnopolitickej orientácii

Premiér Fico chce navrhnúť najvyšším ústavným činiteľom a predsedom koaličných strán vydanie stanoviska k zahraničnopolitickej orientácii SR. Avizoval to v utorok (7. 1.) vo videu na sociálnej sieti. Má ísť podľa jeho slov o reakciu na nástup iných názorov, ako presadzuje Brusel, a popieranie základných demokratických pravidiel. V stanovisku sa majú podľa Fica definovať aj zásady, ktorými sa v zahraničných otázkach riadi SR.