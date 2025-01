Podozrivý z útoku v New Orleans bol zrejme inšpirovaný ISIS, tvrdí Biden

Útočník v americkom New Orleans slúžil 10 rokov v armáde, v aute mal vlajku islamského štátu (Zdroj: X/@BNODesk)

WASHINGTON - Podozrivý z útoku v New Orleans hodiny pred tým, než vozidlom narazil do davu a zabil najmenej 15 ľudí, zverejnil videá, ktoré "naznačujú, že bol inšpirovaný Islamským štátom (ISIS)" a vyjadril "túžbu zabíjať". Vyhlásil to v noci na štvrtok americký prezident Joe Biden s odvolaním na Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI). Informovala o tom agentúra AFP a stanica BBC.