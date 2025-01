Útočník z New Orleans mesto navštívil aspoň dvakrát: FBI preveruje ďalšie cesty

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/AP Photo/Gerald Herbert)

WASHINGTON - Muž, ktorý počas novoročných osláv v americkom New Orleans vrazil autom do davu a zabil 14 ľudí, mesto pred útokom navštívil najmenej dvakrát. Raz tam bol v októbri a potom ešte raz v novembri. V roku 2023 bol aj v Egypte a Kanade, no nateraz nie je jasné, či tieto cesty s útokom v New Orleans súviseli, oznámil v nedeľu Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI). Informuje o tom agentúra AP.