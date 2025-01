Joe Biden s manželkou si uctili obete novoročného útoku v New Orleans

Prezident Joe Biden a prvá dáma Jill Bidenová kladú sviečku k oltáru počas účasti na medzináboženskej modlitbe za obete smrteľného útoku kamiónom na Nový rok v katedrále svätého Louisa v New Orleans v pondelok 6. januára 2025. (Zdroj: SITA/AP Photo/Stephanie Scarbrough)

NEW ORLEANS - Americký prezident Joe Biden s manželkou Jill v pondelok navštívil Bourbon Street v New Orleanse, aby si uctil obete minulotýždňových tragických udalostí. Informuje agentúra AFP.

Prezidentský pár sa poklonil pamiatke obetí novoročného útoku pri provizórnom pamätníku neďaleko obľúbenej turistickej oblasti Big Easy. Útočník Shamsud-Din Jabbar (42) zo štátu Texas tam počas novoročných osláv vrazil autom do davu a zabil 14 ľudí.

archívne video

K pamätníku položili kvety a potom sa stretli s preživšími, rodinami obetí a bezpečnostnými zložkami. Neskôr sa zúčastnili aj na spomienkovej bohoslužbe v mestskej katedrále.

Biden požiadal o "dodatočné federálne zdroje na pomoc mestu New Orleans pri príprave nadchádzajúcich veľkých udalostí", uviedla v pondelok hovorkyňa Bieleho domu Karine Jean-Pierreová počas cesty do New Orleans. New Orleans je známy niekoľko týždňovým karnevalom Mardi Gras a vo februári tu bude finále ligy amerického futbalu tzv. Super Bowl.

Novoročný útok vyšetruje Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) ako "teroristický čin". Veterán americkej armády Jabbar zahynul počas policajnej prestrelky. Pred útokom však na sociálnych sieťach vyjadril podporu džihádistickej skupine Islamský štát.