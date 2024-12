Gazprom zvýšil export plynu do Európy plynovodmi tento rok o viac než desatinu

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Fabian Strauch/dpa)

MOSKVA - Rusko zvýšilo tento rok vývoz plynu plynovodmi do Európy o viac než desatinu, pričom celkový objem vyvezeného plynu do európskych krajín bol iba mierne vyšší než export do Číny. Uviedla to cez víkend agentúra Reuters.