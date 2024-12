AKTUÁLNE Ruský plyn k nám cez Ukrajinu prestane prúdiť už o pár hodín! Slovensko sa vopred pripravilo

(Zdroj: TASR/Fabian Strauch/dpa, Getty Images, Topky/Vlado Anjel)

Ak sa situáciu s tranzitom ruského plynu nepodarí vyriešiť začiatkom roku 2025, Európa bude musieť riešiť náročnú situáciu pred budúcoročnou zimnou vykurovacou sezónou. Uviedol to tlačový odbor Ministerstva hospodárstva SR.

"O tranzite plynu cez územie Ukrajiny sme dlhodobo rokovali aj na spoločných zasadnutiach slovenskej a ukrajinskej vlády, rovnako prebehli aj rokovania s ruskou stranou. Existujú viaceré alternatívy, o ktorých sme rokovali. Ukrajina sa však rozhodla urobiť jednostranný krok, ktorý poškodí aj Slovensko. Zároveň chcem všetkých ľudí aj firmy na Slovensku uistiť, že sme na tento scenár pripravení a aktuálne na Slovensku nehrozí nedostatok plynu," uviedla podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva SR Denisa Saková (Hlas-SD).

Slovensko je podľa nej na zastavenie dodávok plynu z Ruska cez Ukrajinu technicky dobre pripravené. Štátna spoločnosť SPP má v podzemných zásobníkoch uskladnených o 20 % viac plynu ako pred rokom. Zásobníky, ktoré má zazmluvnené spoločnosť SPP, sú, navyše, aj na konci decembra naplnené prakticky na 100 %, čo v tomto období nie je štandardné. Štátna plynárenská spoločnosť má diverzifikované portfólio dodávok plynu od ďalších piatich veľkých medzinárodných energetických dodávateľov, ako BP, Exxon Mobil, Shell, RWE alebo ENI.

Spresnila, že rovnako aj skupina ZSE, pod ktorú patria významní dodávatelia plynu ZSE Energia a Východoslovenská energetika, na začiatku júla oznámila dohodu o dodávke skvapalneného zemného plynu (LNG) pochádzajúceho prevažne z USA so spoločnosťou Orlen Group. Slovensko má zároveň vybudované plynovodné prepojenie s každou z okolitých krajín. Zemný plyn je tak možné prepraviť z ktoréhokoľvek smeru.

Upozornila, že zastavenie tranzitu ruského plynu z východu bude mať hlavne priame finančné dosahy na Slovensko. Iba na poplatkoch za tranzit plynu, ktorý bude prúdiť zo západu a nie z východu, zaplatia plynárenské spoločnosti na Slovensku o približne 177 miliónov eur viac. Tento odhad už pritom počíta s nižšími nákladmi o približne 90 miliónov, ktoré sa odstránili zrušením nemeckého poplatku za plnenie zásobníkov.

Denisa Saková k aktuálnej situácii (Zdroj: Topky/ Ramon Leško)

O ďalšie desiatky miliónov eur podľa jej slov príde Slovensko tým, že prestane vyberať poplatky za tranzit plynu do tretích krajín. Vo výsledku tak bude slovenský účet za vypnutie toku plynu cez Ukrajinu vyšší, ako je suma určená na energodotácie pre všetky slovenské domácnosti vyčlenená v rozpočte na rok 2025.

Ešte dramatickejší dosah to podľa nej bude mať na európsku ekonomiku, ktorá už dnes trpí vysokými cenami energií. Podľa kvalifikovaných odhadov by sa tento krok Ukrajiny prejavil vo vyšších cenách plynu a sprostredkovane aj elektriny v Európe. To by pre Európu znamenalo v najbližších dvoch rokoch dodatočné náklady v sume okolo 51 miliárd eur na plyne a ďalších zhruba 77 miliárd eur v cenách elektrickej energie. Tieto náklady by sa následne preniesli aj do účtov európskych podnikov a domácností, čo vyvolá inflačné tlaky a spomalí alebo úplne zastaví uvoľňovanie menovej politiky Európskej centrálnej banky.