Desaťtisíce ľudí protestovali v Belehrade proti vláde

Demonštrácia sa začala 15-minútovým tichom za obete zmienenej tragédie. Neskôr účastníci skandovali heslá ako "Máte krv na rukách!". Na protest prišli aj viacerí srbskí divadelní či filmoví herci. Menšie protivládne protesty sa v nedeľu konali aj v mestách Niš a Kragujevac.

K nešťastiu v Novom Sade došlo 1. novembra, krátko po tom, ako zmienená železničná stanica prešla rozsiahlou rekonštrukciou. Na mieste zahynulo 14 ľudí vo veku od šesť do 74 rokov, 15. obeť podľahla zraneniam v nemocnici o niekoľko týždňov neskôr.

Tragédia vyvolala pravidelné demonštrácie

Tragédia vyvolala vlnu kritiky a pravidelné demonštrácie v celom Srbsku. Mnohí z tamojších obyvateľov sa domnievajú, že k zrúteniu prístreška došlo v dôsledku korupcie a nedostatku transparentnosti stavebných projektov, a teda aj nedbalosti pri renovácii stanice.

Prezident Vučič povedal, že nepristúpi na požiadavky opozície vyzývajúcej na vytvorenie prechodnej vlády. Svojich kritikov zároveň obvinil z toho, že v snahe o prevzatie moci využívajú študentov.

Demonštranti požadujú odstúpenie premiéra

Demonštranti požadujú odstúpenie premiéra Miloša Vučeviča i starostu Nového Sadu Milana Djuriča a súdenie zodpovedných. V súvislosti s incidentom už odstúpil minister výstavby Goran Vesič, ktorého nakrátko aj zadržali. Jeho rýchle prepustenie z väzby však ešte viac podnietilo skepsu verejnosti voči prebiehajúcemu vyšetrovaniu.

Týždne protestov odrážajú podľa AP širšiu nespokojnosť verejnosti s vládou Vučiča, ktorý tvrdí, že chce Srbsko priviesť do EÚ, no podľa svojich kritikov demokratické slobody v krajine skôr obmedzuje. Srbská vláda vyhlásila od piatka, a síce takmer o týždeň skôr, zimné prázdniny, aby sa vyrovnala s čoraz väčším počtom demonštrujúcich študentov. Do protestov sa zapájajú aj učitelia.

AP približuje, že výučba na srbských univerzitách je prerušená už niekoľko týždňov, pričom univerzitní študenti táboria dokonca aj v budovách svojich fakúlt. V ostatnom čase sa k protestom pripojil aj vyšší počest stredoškolákov. Študenti na protestoch vyzývajú tiež na zastavenie súdnych konaní proti zadržaným demonštrantom či naopak na stíhanie útočníkov, ktorí napádali demonštrantov.