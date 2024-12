Orbán v Bukurešti: Maďari mali záujem na tom, aby Rumunsko vstúpilo do schengenu

Viktor Orbán (Zdroj: SITA/AP Photo/Darko Bandic)

Orbán pripomenul, že v júli, na začiatku súčasného maďarského polročného predsedníctva v Rade Európskej únie, sa s rumunským kolegom dohodli, že budú postupovať podľa spoločného plánu s cieľom dosiahnuť vstup Rumunska do schengenu do konca roka. "Bola to mimoriadne náročná úloha, keďže sme veľa diskutovali o tom, či je to vôbec reálne, aby sa to tento rok udialo," poznamenal maďarský premiér s tým, že Rumunsko do schengenu mohli prijať už pred 13 rokmi.

Maďarsko je pre Rumunsko významnou krajinou z ekonomického hľadiska

Po 1. januári stúpne počet hraničných priechodov medzi oboma krajinami z terajších 12 na 22, čo bude mať podľa maďarského premiéra veľký význam pre miestnych obyvateľov. Tí totiž musia v súčasnosti prejsť k najbližšiemu hraničnému priechodu v priemere 37 kilometrov. Podľa slov Orbána je tu príležitosť otvoriť novú kapitolu maďarsko-rumunských vzťahov založených na dôvere a aj na tomto spoločnom úspechu. Maďarsko je pre Rumunsko významnou krajinou z ekonomického hľadiska a Rumunsko je zas pre Maďarsko mimoriadne dôležité z hľadiska energetickej bezpečnosti, dodal Orbán.