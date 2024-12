Scholz telefonoval s Trumpom: Hovorili o bezpečnosti, Bidenova poradkyňa upozornila na riziká ciel, o ktorých uvažuje Trump

Donald Trump (Zdroj: SITA/AP Photo/Rebecca Blackwell)

"Zhodli sa na tom, že ruská vojna proti Ukrajine trvá už príliš dlho a že je dôležité čo najskôr nastúpiť na cestu k spravodlivému a udržateľnému mieru," povedal kancelárov hovorca. Scholz opätovne potvrdil, že bude podporovať Ukrajinu dovtedy, dokým to bude nutné. Od Trumpovho zvolenia na začiatku novembra obaja politici telefonovali už druhýkrát. Scholz chce navštíviť Trumpa vo Washingtone čo najskôr po zložení prezidentskej prísahy. Kancelár opakovane vyjadril presvedčenie, že Európa a USA pod vedením Trumpa nájdu spoločnú líniu v otázke politiky voči Ukrajine.

archívne video

Zuzana Čaputová po prílete z Poľska, kde sa stretla s Joeom Bidenom (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Po Trumpovej inaugurácii 20. januára sa očakáva, že staronový prezident sa bude usilovať presadiť zastavenie vojny na Ukrajine. Ppočas predvolebnej kampane viackrát vyhlásil, že konflikt dokáže ukončiť do 24 hodín. Opakovane kritizoval aj vojenskú pomoc pre Ukrajinu zo strany administratívy Joea Bidena.

Bidenova ekonomická poradkyňa upozornila na riziká ciel, o ktorých uvažuje Trump

Zavedenie dodatočných ciel, ktoré zvažuje novozvolený americký prezident Donald Trump, by mohlo spôsobiť "masívne" zvýšenie nákladov na výrobu tovarov každodennej spotreby, uviedla vo štvrtok hlavná ekonomická poradkyňa odchádzajúceho prezidenta Joea Bidena. Informuje správa agentúry Reuters. Americkí výrobcovia sa pri svojich kľúčových vstupoch čiastočne spoliehajú na dovoz zo zahraničia a nové plošné clá by mohli viesť k "masívnej zmene v ich nákladovej štruktúre, ktorá by viedla k masívnemu zvýšeniu ich cien", uviedla riaditeľka Národnej ekonomickej rady Bieleho domu Lael Brainardová.

"A to sa, samozrejme, prenesie na spotrebiteľov," dodala bývalá podpredsedníčka Federálneho rezervného systému (Fed), podľa ktorej by clá pravdepodobne ovplyvnili aj ceny potravín, napríklad kávy a čokolády. Počas predvolebnej kampane Trump sľúbil, že zavedie rozsiahle clá vo výške najmenej 10 % na všetok tovar dovážaný do USA. V prípade tovaru z Číny, Kanady a Mexika hrozí ešte vyššími sadzbami. Trump naďalej trvá na tom, že "správne použité" clá by mali na americkú ekonomiku pozitívny vplyv. "Vďaka clám naša krajina zbohatne," vyhlásil začiatkom tohto týždňa.