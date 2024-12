Trump sa teší na stretnutie s Putinom! Tvrdo zasiahne proti nelegálnej migrácii

Donald Trump (Zdroj: SITA/AP/Matt Slocum)

PHOENIX - Zvolený americký prezident Donald Trump sa teší na stretnutie s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, na ktorom bude rokovať o riešení konfliktu na Ukrajine. Po nástupe do funkcie tiež rázne zakročí proti nelegálnej migrácii a dá vyvinúť celoamerický systém protiraketovej obrany. Povedal to v nedeľu vo svojom vystúpení na podujatí AmericaFest organizovanom konzervatívnou neziskovou organizáciou Turning Point, ktoré sa konalo v meste Phoenix, metropole štátu Arizona. Informuje o tom portál televízie CNN a agentúra DPA.

"Prezident Putin povedal, že sa chce so mnou čo najskôr stretnúť. Takže si na to počkám, musíme ukončiť túto vojnu," povedal Trump. Konflikt na Ukrajine označil za hrozný a zopakoval, že keby bol prezidentom USA namiesto Joea Bidena, nedošlo by k nemu. Trump avizoval, že v prvý deň vo funkcii podpíše sériu exekutívnych príkazov, ktorými uzavrie hranice USA pre nelegálnych migrantov. Tento krok podľa neho zastaví ich inváziu na americké územie.

archívne video

Premiér: Víťazstvo Donalda Trumpa je prehrou liberalizmu (Zdroj: TASR/ Jakub Popelka)

Zároveň potvrdil svoj zámer začať najväčšiu deportáciu takýchto ľudí v dejinách USA. „Každý člen zahraničného gangu a nelegálny cudzinec, každá zločinecká sieť, ktorá pôsobí na americkej pôde, bude rozložená, deportovaná a zničená,“ sľúbil Trump, ktorý opakovane kritizoval súčasného prezidenta Joea Bidena za nečinnosť v tejto oblasti.

Vývoj obranného štítu

Trump ďalej oznámil, že nariadi armáde, aby začala s vývojom „veľkého protiraketového obranného štítu Iron Dome (Železná kupola)", ktorý sa bude vyrábať výlučne v Spojených štátoch. Takýto systém chcel mať podľa Trumpa už bývalý americký prezident Ronald Reagan, ale americká armáda v tom čase nedisponovala potrebnými technológiami.

Plánuje zrušiť obmedzenia zavedené Bidenom

Trump tiež plánuje zrušiť všetky existujúce obmedzenia týkajúce sa výroby energií a vývozu plynu, ktoré zaviedla Bidenova administratíva. "Aby som zachránil našu ekonomiku, podpíšem v prvý deň (vo funkcii) výkonné nariadenia, ktoré ukončia všetky Bidenove obmedzenia výroby energie, ukončia jeho nezmyselné rozhodnutie v oblasti elektrických áut, ukončia jeho zákaz vývozu zemného plynu," povedal Trump. Dodal, že pre situáciu v energetike vyhlási aj v Spojených štátoch núdzový stav.

Zvolený prezident bude tiež žiadať rýchle vrátenie Panamského prieplavu pod správu USA, a to „v plnom rozsahu“. Ako už predtým na svojej platforme Truth Social i teraz argumentoval, že Panama porušuje morálne aj právne princípy, pretože americkým obchodným a vojenským lodiam účtuje za prechod „premrštené“ poplatky. "Toto okrádanie našej krajiny sa okamžite zastaví," vyhlásil Trump.

Najvyššej hore chce vrátiť jej bývalý názov

Okrem toho oznámil, najvyššej hore Severnej Amerike Denali chce vrátiť jej bývalý názov Mount McKinley, odkazujúci na bývalého prezidenta Williama McKinleyho. „Prezident McKinley bol prezidentom, ktorý vedel zaobstarať obrovské množstvo peňazí,“ argumentoval Trump. Zvrátil by tak rozhodnutie administratívy prezidenta Baracka Obamu, ktorý v roku 2015 vrátil hore názov, znamenajúci v jazyku miestnych indiánov „vysoká“.

Koniec TikToku v USA?

Trump opäť naznačil, že nepodporí blížiaci sa zákaz aplikácie na zdieľanie krátkych videí TikTok v USA, ktorú vyvinula čínska firma ByteDance. "Budem musieť začať premýšľať o TikToku. Možno by sme si ho mali ešte chvíľu nechať," povedal na konferencii.

Spoločnosť ByteDance tvrdí, že TikTok má v USA 170 miliónov používateľov. Existujú však obavy, že čínska vláda by mohla získať prístup k údajom používateľov. TikTok sa na Najvyššom súde USA bráni proti zákonu prijatému v apríli, ktorý vyžaduje jeho predaj do 19. januára, v opačnom prípade hrozí jeho zákaz.