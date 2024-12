Trump pohrozil Paname: Vráťte nám prieplav, ak neznížite poplatky!

Donald Trump (Zdroj: SITA/AP Photo/Rebecca Blackwell)

WASHINGTON - Zvolený americký prezident Donald Trump v sobotu obvinil Panamu, že vyberá nadmerné poplatky za využívanie Panamského prieplavu a pohrozil, že ak táto stredoamerická krajina nebude vodnú cestu spravovať prijateľným spôsobom, mohol by požadovať odovzdanie správy nad prieplavením Spojeným štátom. Informovala o tom agentúra Reuters. Podľa nej ide o mimoriadne vzácny prípad, keď americký vrcholný politik varuje, že by mohol na suverénnu krajinu tlačiť, aby odovzdala časť svojho územia.

Trump na svojej sociálnej sieti v sobotu večer tiež zdôraznil, že by prieplav nenechal spadnúť do "zlých rúk" a varoval pred potenciálnym čínskym vplyvom na prieplav. Ten by podľa neho nemala spravovať Čína. Trumpovo varovanie zvýrazňuje očakávaný posun americkej diplomacie pod novým prezidentstvom. Trump sa ani v minulosti neostýchal pohroziť aj spojencom a používať agresívnu rétoriku voči náprotivkom, poznamenala Reuters. Spojené štáty Panamský prieplav z veľkej časti postavili a desiatky rokov okolité územia spravovali.

Americká vláda plne odovzdala kontrolu nad kanálom Panama v roku 1999 po období spoločnej správy. "Poplatky, ktoré vyberá Panama, sú smiešne, zvlášť pri vedomí mimoriadnej štedrosti, ktorú Spojené štáty Paname prejavujú," napísal Trump vo svojom príspevku. Zdôraznil, že prieplav nebol odovzdaný Paname preto, aby z neho mala prospech, ale ako symbol spolupráce. "Ak princípy, morálne i právne, tohto veľkorysého gesta dávania, nebudú dodržiavané, budeme požadovať, aby nám bol Panamský prieplav vrátený. A to úplne a bez debaty, " varoval Trump.