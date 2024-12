Švédska vláda chce dať polícii právomoc sledovať komunikáciu detí

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

ŠTOKHOLM - Švédska vláda v stredu oznámila, že chce dať polícii právomoci tajne monitorovať telefonáty a elektronickú komunikáciu detí do 15 rokov. Ide i reakciu na nárast násilia gangov v severskej krajine, píše agentúra AFP.

Vo Švédsku v posledných rokoch stúpol počet streleckých a bombových útokov. Sú spojené s vybavovaním si účtov medzi gangmi, ktoré súperia o kontrolu nad obchodom s drogami. Gangy si na to často najímajú tínedžerov mladších ako 15 rokov, čo je hranica trestnoprávnej zodpovednosti. "Dnes tieto siete najímajú desať- a 11-ročných," povedal švédsky minister spravodlivosti Gunnar Strömmer na tlačovej konferencii. Zároveň zverejnil výsledky vládnej analýzy o použití sledovacích prostriedkov voči deťom.

"So zbraňami a výbušninami manipulujú 12- a 13-roční. Streľby a iné závažné násilné trestné činy často páchajú 14- a 15-roční," doplnil minister. Tajné sledovanie polície sa podľa súčasných právnych predpisov nepoužíva voči takto mladým páchateľom. Autori analýzy navrhujú zmenu zákona, aby mohla polícia monitorovať telefonické hovory a elektronickú komunikáciu osôb pod vekovou hranicou trestnej zodpovednosti. Miera podozrenia by však mala byť vyššia ako v prípade dospelých. Vyšetrovanie by sa muselo týkať činu, za ktorý môžu udeliť trest najmenej štyri roky väzenia, alebo teroristického činu. Návrh posúdia experti a príslušné úrady. V roku 2023 vo Švédsku zomrelo 53 ľudí pri 363 prestrelkách. Vo zvýšenej miere sa odohrali na verejných miestach a ich obeťami boli aj náhodní okoloidúci.