Padá maďarská politická legenda! Magyarova strana TISZA posilnila náskok pred Orbánovým Fideszom

IDEA uskutočnila reprezentatívny prieskum v období od 29. novembra do 6. decembra. Strane TISZA namerala náskok oproti Fidez-KDNP šesť percentuálnych bodov. Magyarovu stranu preferovalo 33 percent opýtaných, zatiaľ čo podpora bloku Fidesz-KDNP klesla na 27 percent.

Podľa výsledkov prieskumu by sa v prípade volieb v sledovanom období dostali do parlamentu štyri strany. Okrem Fidesz-KDNP a strany TISZA by hranicu piatich percent potrebných pre vstup do 199-členného zákonodarného zboru prekročili ešte Hnutie naša vlasť (Mi Hazánk Mozgalom) a Demokratická koalícia (DK).

Fidesz je vo vládnej pozícii nepretržite už 14 rokov, predtým vládol aj od roku 1998 do roku 2002.