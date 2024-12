Hrozí zemetrasenie v NATO? Trump zvažuje vystúpenie USA zo Severoatlantickej aliancie!

Donald Trump. (Zdroj: SITA/AP Photo/Alex Brandon, Getty Images)

WASHINGTON - Zvolený americký prezident Donald Trump by "rozhodne zvážil" vystúpenie Spojených štátov zo Severoatlantickej aliancie. Podľa agentúry Reuters to povedal v rozhovore s televíziou NBC News pre reláciu Meet the Press, ktorý bude odvysielaný dnes neskoro večer SEČ. Zároveň ale uviedol, že ak budú európske krajiny platiť za obranu, zachová americkú úlohu v tejto obrannej aliancii.