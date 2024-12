Rada EÚ žiada krajiny o lepšie začlenenie zdravotne postihnutých na trh práce

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images/olrat)

BRUSEL - Členské štáty by mali vyvinúť väčšie úsilie na to, aby pomohli osobám so zdravotným postihnutím začleniť sa na trh práce. Vyplýva to zo záverov prijatých v pondelok na Rade EÚ pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a spotrebiteľské záležitosti.