Prezident vymenoval Miloša Lichnera za rektora Trnavskej univerzity

Prezident SR poukázal na to, že Lichner nastupuje do svojho funkčného obdobia v časoch, keď ekonomika prechádza obdobím konsolidácie. "Bolo by však chybou, ak by sme stratili zo zreteľa význam, ktorý pre našu spoločnosť predstavuje školstvo. Práve naopak, vzdelávanie musí byť a zostať našou spoločenskou prioritou," zdôraznil. Rozvoj vzdelanosti považuje za základný predpoklad, aby Slovensko obstálo v medzinárodnej konkurencii.

Lichner je katolícky kňaz a člen Spoločnosti Ježišovej. Je odborníkom na latinskú ranokresťanskú literatúru, špecializuje sa na teológiu svätého Augustína a ranokresťanskú dogmatickú teológiu. Je autorom alebo spoluautorom viacerých vedeckých monografií a desiatok vedeckých štúdií. V rokoch 2012 - 2019 pôsobil ako dekan teologickej fakulty. Je bývalým prezidentom Európskej spoločnosti pre katolícku teológiu. Od začiatku tohto roka bol poverený výkonom funkcie rektora TU.

Za kandidáta na funkciu rektora zvolilo Lichnera 1. októbra tajným hlasovaním volebné zhromaždenie Trnavskej univerzity v Trnave. Prezident vymenúva rektorov na základe návrhu ministra školstva. Lichner sa chce vo svojej funkcii zameriavať na vytváranie podmienok pre otvorený a slobodný dialóg na akademickej pôde. Podporuje posilnenie samosprávneho charakteru univerzity. Dôležité je podľa neho aj budovanie jednoty medzi fakultami, "aby univerzita bola silná vnútri a úspešná navonok". Za prioritu označil tiež internacionalizáciu univerzity.