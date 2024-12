Ľudia s hendikepom v realite narážajú na mnohé bariéry, tvrdí prezident

Peter Pellegrini (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Každodenná skúsenosť ukazuje, že hoci slovenská ani európska legislatíva nepripúšťajú diskrimináciu na základe zdravia, ľudia s telesným či mentálnym hendikepom v realite narážajú na mnohé bariéry. Prezident SR Peter Pellegrini na to poukázal vo videu na sociálnej sieti pri príležitosti utorkového Medzinárodného dňa osôb so zdravotným postihnutím.

Hlava štátu v tejto súvislosti poďakovala Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, ktorý už tretí rok organizuje kampaň Aj my sme tu. "Ďakujem organizátorom vašej kampane za to, že nám pripomínajú túto skutočnosť a že sa snažia verejnosť povzbudzovať k pochopeniu, súcitu a ľudskosti. Pretože len do takej miery, do akej vieme byť ľudskí jeden k druhému, môže byť humánna a súdržná aj naša celá spoločnosť," poznamenal Pellegrini.

archívne video

Erik Tomáš: Ministerstvo práce spúšťa projekt pomoci zamestnať sa hendikepovaným ľuďom (Zdroj: TASR/Martina Kriková)

Pridal sa ku kampani a vyzval aj ostatných. "Pomáhajme si, buďme k sebe tolerantní a ohľaduplní. Nech je Slovensko príjemným a bezpečným domovom pre všetkých bez ohľadu na ich vek či zdravie," povedal prezident.

Dnes je Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím. Pri tej príležitosti Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím spúšťa už 3. ročník kampane AJ MY SME TU. Rád som ju podporil 👇 Posted by Peter Pellegrini on Tuesday, December 3, 2024

Cieľom kampane Aj my sme tu je upriamiť pozornosť verejnosti na to, že ľudia so zdravotným postihnutím sú plnohodnotnými členmi spoločnosti a majú rovnaké práva ako zdraví spoluobčania. Kampaň sa začína v utorok na Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím a potrvá do Medzinárodného dňa ľudských práv, ktorý je 10. decembra.