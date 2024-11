Hromadné zatváranie! Svetová módna značka zatvorí desiatky obchodov: Zamestnanci prídu o prácu

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Známa módna značka Esprit už dlhší čas zápasí s poklesom tržieb a so zadlžením. Ich najdôležitejším trhom bolo Nemecko, avšak svoje obchody majú aj v ďalších približne 40 krajinách sveta. Situácia v Nemecku však bola natoľko zlá, že skupina Esprit v máji na súde v Düsseldorfe podala návrh na vyhlásenie konkurzu na materskú spoločnosť Esprit Europe a na šesť nemeckých dcérskych spoločností.

archívne video

Minister školstva Tomáš Drucker tvrdí, že redukujú počet zamestnancov na ministerstve (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Insolventnosť sa týka väčšiny prevádzok skupiny v Európe, pričom dcérske firmy v Belgicku a vo Švajčiarsku podali návrh na konkurz už tento rok v marci. Známy predajca odevov podľa agentúry DPA kvôli problémom plánuje zatvoriť všetkých svojich 56 obchodov v Nemecku. Čo znamená, že približne 1300 zamestnancov príde o prácu. Práva na značku predá insolventná spoločnosť britskému finančnému investorovi Alteri.

Esprit nechá otvorenú časť obchodov cez vianočnú sezónu

Na zatvorenie všetkých obchodov v Nemecku si však ešte počkáme. Spoločnosť sa rozhodla nechať ešte približne 30 zo svojich 56 obchodov otvorených do konca januára. To je dlhšie, ako pôvodne plánoval. Esprit má totiž stále k dispozícii dostatok zásob a dúfa, že využije sezónu vianočných nákupov, ako aj špeciálne predajné akcie, ako je Black Friday. Uviedol to pre agentúru DPA hovorca Espritu.

Rozhodnutie padlo po dohode s konkurzným správcom a veriteľskými výbormi, uviedol hovorca. Zvyšných približne 25 obchodov sa zatvorí do konca novembra podľa pôvodného plánu alebo už je zatvorených. Esprit uzavrel s niektorými zamestnancami dohody, že zostanú dlhšie, dodal hovorca. Doterajšiu európsku centrálu v Ratingene na predmestí Düsseldorfu spoločnosť uvoľní do konca novembra. Výťažok z jej predaja pôjde veriteľom. Najväčší nemecký predajca obuvi Deichmann získal práva na značku Esprit pre Európu. Spoločnosť je od roku 2019 držiteľom licencie Esprit v prípade obuvi. Práva na textilnú značku Esprit získa skupina spoločností Theia.