Obrovské problémy známeho predajcu: Zatvára obchody po celom Slovensku! Dodávatelia čakajú na peniaze

BRATISLAVA – Známej sieti predajní s elektronikou Okay sa stále nepodarilo nájsť investora a finančné problémy spoločnosti sa tak prehlbujú. Sieť už u nás zatvorila približne tretinu svojich pobočiek a pri tomto počte to zrejme neskončí.

Známy slovenský predajca elektroniky Okay sa topí v problémoch. Výnosy tejto spoločnosti sa na slovenskom ale aj českom trhu prepadli v minulom roku až o 25% a firma dosiahla stratu viac ako 5,6 milióna eur. Majiteľ Jindřich Životský už dlhodobo hľadá strategického finančného partnera a investora, ktorý by im pomohol celú túto neľahkú situáciu zvládnuť. Zatiaľ sa mu to však nepodarilo a tak musela firma pristúpiť k nepopulárnym krokom.

Okay začalo prepúšťať veľkú časť svojich zamestnancov a kým ešte koncom júna prevádzkovala firma na Slovensku 33 predajní, aktuálne ich je už iba 21, upozornili Aktuality. Koncom tohto mesiaca by navyše mali byť definitívne zatvorené aj predajne v Liptovskom Mikuláši, Ružomberku a Spišskej Novej Vsi.

Nezaplatené faktúry a nespokojní dodávatelia

Finančné problémy už pocítili aj dodávatelia, ktorí evidujú nesplatené faktúry za tovar. „V niektorých prípadoch ide tovar v hodnotách miliónov, aj desiatok miliónov českých korún,“ uviedol český magazín Sell. Viacerí predajcovia a značky už preto zastavili dodávky svojich produktov.

Súčasná situácia poukazuje na intenzívnu konkurenciu na trhu elektrospotrebičov, kde dominujú veľké firmy so silným finančným zázemím a podporou od dodávateľov. Budúcnosť siete Okay je preto momentálne neistá.

Zavádzajúca kampaň

V júli tohto roka prišla okrem toho spoločnosť Okay so zavádzajúcou kampaňou, kedy ohlásila, že zatvára všetky predajne. "Zatvárame - Všetko musí preč," stálo v úvode veľkého billboardu, ktorý bol na úvode ich stránky. Okrem toho taktiež pridali dátum, kedy má k zatváraniu dôjsť. "4. 7. o 20:00 zatvárame predajne OKAY Využi jedinečnú príležitosť a nakúp vybraný tovar za likvidačné ceny na e-shope aj predajniach," poznamenala spoločnosť.

Všetko však bolo inak. V pondelok 8.7. 2024 ráno sme zavolali do dvoch predajní, a to predajne v Bratislave a v Malackách. Obe nám potvrdili, že ich prevádzka naďalej pokračuje a zatvorené nemajú.

Obrátili sme sa preto na spoločnosť. "Jednalo sa o marketingovú kampaň, ktorú realizujeme už viac ako 10 rokov. Doteraz sme ju robili len na lokálnej úrovni, tentokrát po prvýkrát na úrovni republikovej. To, že z názvu akcie "Zatvárame - Všetko musí preč, 4.7. v 20:00" niekto vydedukoval, že naše predajne už znova neotvoríme, nebudeme komentovať," skonštatoval v stanovisku marketingový riaditeľ spoločnosti Jan Vyletěl. Taktiež poďakoval všetkým zákazníkom, ktorí im vyjadrili vlnu podpory. Prípadom sa zaoberala aj Slovenská obchodná inšpekcia.