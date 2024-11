Švajčiari podporili dotáciu pre Eurovíziu: Odmietli rozšírenie diaľnic

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Vyše 66 percent voličov v Bazileji hlasovalo za to, aby kantón Bazilej-mesto podporil Eurovíziu sumou takmer 35 miliónov švajčiarskych frankov (37,6 milióna eur). Bez tejto dotácie by sa pesničková súťaž musela konať vo výrazne obmedzenom rozsahu, aj keď hlavnú časť nákladov znáša Európska vysielacia únia (EBU).

Referendum iniciovala malá ultrakonzervatívna kresťanská strana Federálna demokratická únia (EDU). Napadla ním príslušné rozhodnutie kantonálneho parlamentu, ktoré označila za „plytvanie“ verejnými peniazmi. Švajčiarsko je hostiteľskou krajinou budúcoročného 69. ročníka Eurovízie po tom, čo tento rok súťaž vyhral švajčiarsky nebinárny spevák Nemo. Vo švédskom Malmö zvíťazil s piesňou The Code o rodovej nekonformnosti.

Odmietli rozšírenie šiestich diaľničných úsekov

V jednom zo štyroch celoštátnych referend Švajčiari tesnou väčšinou takmer 53 percent hlasov odmietli rozšírenie šiestich diaľničných úsekov. Na projekty, ktoré počítali aj s výstavbou troch tunelov, bolo v rozpočte vyčlenených približne päť miliárd eur. Rozšírenie by sa okrem iného týkalo úsekov pri Berne, Bazileji, Schaffhausene a St. Gallene.

Švajčiari takisto tesnou väčšinou odmietli dve samostatné iniciatívy zamerané na poskytnutie väčšej flexibility prenajímateľom bytov - jeden na ukončenie nájmu (o 53 percent), druhý na obmedzenie podnájmu (o 51 percent). Takmer 60 percent ľudí vo Švajčiarsku býva v podnájme, pripomína AFP. Ako jediné uspelo referendum o jednotnom financovaní zdravotníctva. Znamená to, že v budúcnosti by mali byť všetky zdravotnícke služby vo Švajčiarsku financované rovnako, bez ohľadu na to, kto a kde ich poskytuje. Túto zásadnú systémovú zmenu podporilo 53,3 percenta oprávnených voličov. Jednotné financovanie ambulantnej a ústavnej starostlivosti schválil parlament už v decembri 2023. Kantóny by mali pokryť minimálne 26,9 percenta nákladov, zvyšok pripadne na zdravotné poisťovne.