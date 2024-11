17. november pripomína, že už 35 rokov môžeme krajinu budovať podľa seba, hovorí Pavel

Petr Pavel (Zdroj: SITA/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson)

"Už 35 rokov máme možnosť postaviť túto krajinu podľa našich vlastných predstáv. A to, v akom stave je dnes, je odrazom nielen toho, s čím 17. november prišiel a čo začal, ale aj tých 35 rokov, ktoré sme tomu venovali. Bola to jednoducho príležitosť, ktorú sme mali možnosť nejakým spôsobom využiť," povedal Pavel s tým, že je potrebné si to pripomínať.

archívne video

Nežná revolúcia položila základy demokracie, povedala Čaputová (Zdroj: TASR/Barbora Vizváryová)

Keď prichádzal k pamätníku a kládol k nemu veniec, zhromaždili sa okolo neho nespokojní ľudia. Kričali, nadávali mu a pripomínali mu jeho komunistickú minulosť. Pavel na to neskôr reagoval slovami, že lepšie by bolo, ak by prišli tam, kde to má zmysel, povedali, čo im prekáža a navrhli zlepšenie.

"Každý z nás dokáže niečo kritizovať, ale len málokto príde s návrhom, ako situáciu zlepšiť tak, aby sa to dalo zrealizovať a prinieslo to prospech pokiaľ možno väčšine. Som úplne v súlade s tým, že nie všetko sa u nás darí. Ale zmeniť sa to dá len tým, že budeme jeden druhému načúvať, hľadať spoločné riešenia a budeme mať snahu na niečom sa dohodnúť. Konfrontácia nikdy žiadne riešenie nepriniesla," podotkol prezident.

Česko a Slovensko si v nedeľu pripomínajú Deň boja za slobodu a demokraciu a tiež Medzinárodný deň študentstva. Pri príležitosti 35. výročia Nežnej revolúcie sa na mnohých miestach v ČR konajú oslavy. V hlavnom meste je to napríklad akcia Korzo Národní či Koncert pre budúcnosť na Václavskom námestí, ktoré sú súčasťou celorepublikového Festivalu slobody. Hlavnou témou tohtoročného programu Korzo Národní na bývalej Národnej triede je "Sloboda nás spája".

Program podľa organizátorov popularizuje historické míľniky, ale zároveň kladie dôraz na aktuálne hodnoty slobody a ich úlohu v súčasnom svete. "Vzhľadom na spoločnú históriu sa tento rok Korzo Národní zameriava aj na aktuálnu situáciu na Slovensku," spresnila programová manažérka Ester Valtrová. Počas dňa sa uskutočnia rôzne debaty, výstavy, koncerty či edukačné programy. Ľudia sa budú môcť zúčastniť na živom nakrúcaní rozhovorov a súčasťou bude aj tradičné čítanie kníh v takzvanej "Obývačke Václava Havla". Slávnostný deň ukončí odovzdávanie cien Pamäti národa v Národnom divadle.