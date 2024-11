Ministri vyzývajú na návrat ku skutočnému obsahu hodnôt 17. novembra

Predstavitelia vlády SR (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Spoločnosť by sa mala vrátiť ku skutočnému obsahu demokratických hodnôt, ktoré dosiahla v novembri 1989. V súvislosti s hodnotením významu i odkazu Nežnej revolúcie to uviedli viacerí členovia vlády SR.

Podpredseda vlády SR pre plán obnovy Peter Kmec (Hlas-SD) skonštatoval, že výročie Nežnej revolúcie pripomína udalosti, pri ktorých sa v uliciach zhmotnila sila národa túžiaceho po slobode, spravodlivosti a demokracii. "Nežná revolúcia bola a navždy bude významným míľnikom našich dejín," uviedol. V súčasnosti je podľa neho výzvou nezabúdať na to, čo spoločnosť Nežnou revolúciou získala. "Vážme si hodnoty, ktoré našu spoločnosť spájali ako v minulosti, tak aj dnes - slobodu prejavu, rešpekt k ľudskej dôstojnosti a rovnosť pre všetkých," poznamenal.

archívne video

Rok 1989 bol prelomový: Známe tváre si zaspomínali, čo im dnes chýba z revolučného obdobia!

Minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) zvýraznil zmenu, keď vládu jednej strany a názoru nahradil pluralitný demokratický systém, umožňujúci slobodu slova i prejavu. "Treba si však uvedomiť, že sloboda jednotlivca končí tam, kde zasahuje do slobody iného. Tam, kde sa okázalo porušujú základné ľudské práva, tam sa láme právny štát a je ohrozená samotná podstata demokracie," zdôraznil. Poukázal na rastúcu nevraživosť, ktorú podľa neho výrazne živia médiá zavádzajúcimi informáciami. "To, čomu v súčasnosti čelíme, má veľmi ďaleko od ideálov Novembra 1989," povedal. Ľudí vyzval, aby uvažovali, či toto je sloboda, ktorú sme si vybojovali a či chcú v tomto trende pokračovať až do konca.

Na to, že sloboda nemôže existovať bez zodpovednosti a rešpektu k slobode a právam druhým, upozornil v diskusnej relácii TA3 aj podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD). Nasledovanie demokratických hodnôt, ktoré spoločnosť Novembrom 1989 získala, by sa malo preto podľa neho prejavovať aj v úcte k inému názoru. "Dnes je tendencia zničiť iný názor, prevalcovať toho, kto hovorí niečo iné, ale tak to byť nemá," varoval.

Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) si myslí, že spoločnosť dosiahla od novembrových udalostí veľa, no zároveň aj zhrubla. "Namiesto slobody často ľahostajnosť, namiesto solidarity závisť, namiesto odvahy agresia," uviedol na sociálnej sieti. Poukázal pritom na to, že daný stav si nikto neprial ani v roku 1989, ani v súčasnosti. Zdôraznil, že ochrana dedičstva Nežnej revolúcie nie je o nostalgii. "Je o tom, aby hodnoty, za ktoré ľudia v novembri stáli, zostali živé - v našich rozhodnutiach, správaní a budúcnosti, ktorú tvoríme," uviedol.

Výročie Nežnej revolúcie si pripomenul aj minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši (Hlas-SD). Pripomenul, že ľudia musia chrániť slobodu, ktorú priniesli občianska statočnosť a osobné hrdinstvo. "Vážme si, že môžeme žiť v krajine, kde slobodne vyjadrujeme svoje názory, a nikdy nezabudnime na odkaz Novembra '89 ," dodal.