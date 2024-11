Dramatické okamihy! VIDEO Muž spadol do koľajiska metra: Tragédii zabránili na poslednú chvíľu

(Zdroj: Repro foto Policie ČR)

PRAHA - Tu išlo o život. Do koľajiska metra v českej Prahe padol neznámy muž. Počas pádu sa ho snažil jeden z okoloidúcich zachytiť, no to sa mu už nepodarilo. Napriek tomu ani chvíľu nezaváhal a keďže išlo o sekundy, ihneď stlačil núdzové tlačidlo, ktorým mu zachránil život. O prípade informovala vo štvrtok česká polícia na svojom webe, ktorá zverejnila z osudových chvíľ zábery.