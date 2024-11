Fico je pripravený hovoriť s Putinom! Britskému veľvyslancov posiela TENTO odkaz

Robert Fico (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Veľvyslanec Baker označil za poľutovaniahodné, že Fico súhlasil s rozhovorom s ruskou moderátorkou Olgou Skabajevovou, čo je osoba, ktorá figuruje na sankčnom zozname Británie a Európskej únie. Ako nepravdivé odmietol Ficovo tvrdenie v ruskej televízii, že Západ nemá záujem o mier. Pripomenul, že Londýn podporuje plán ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na dosiahnutie mieru. "Najrýchlejší spôsob, ako dosiahnuť mier, je odchod Ruska z územia Ukrajiny," napísal veľvyslanec.

archívne video

Návšteva Číny má strategický charakter, uviedol premiér (Zdroj: Facebook/Robert Fico)

"Pán veľvyslanc, netuším, čo vás oprávňuje zasahovať do mojich mediálnych aktivít. Predstava, že by slovenský veľvyslanec v Londýne otvorene a verejne kritizoval britského premiéra za jeho mediálne výstupy, je absurdná," vyhlásil Fico. "Mali by ste sa radšej venovať kvalite výstupov západných médií o vojne na Ukrajine a zistili by ste, že sú často hrubou propagandou obhajujúcou neobhajiteľné," dodal.

Fico vyzval Bakera

Fico vyzval Bakera, aby mu uviedol jeden jediný príklad mierovej iniciatívy Západu či Británie, žiadny podľa neho neexistuje. Zelenského plán podľa Fica nepovedie k mieru, ale k tretej svetovej vojne. Veľvyslanca požiadal, aby sa zdržal vyjadrení, ktoré podľa premiéra neoprávnene zasahujú do suverénnej slovenskej vládnej politiky. To, že na Slovensku reprezentuje väčší a silnejší štát, ho podľa Fica neoprávňuje k neprijateľnému správaniu. "Slovensko nie je kolóniou Veľkej Británie," povedal Fico.

Bývalý slovenský minister obrany Jaroslav Naď z opozičného zoskupenia Demokrati podľa Pravdy poznamenal, že bezhodnotová politika Ficovej vlády "na všetky svetové strany" vždy skončí na Východe a že premiér vážne pošpinil povesť krajiny v cudzine. "Táto vláda si myslí, že kamarátiť sa s vrahmi je prejav sily, ale každý odborník, bezpečnostný analytik či zodpovedný politik vám povie, že je to vážne ohrozenie slovenských záujmov," povedal Naď. Príklon k Rusku podľa neho znamená odklon od NATO a EÚ. "Spojenci, ktorí sú na rozdiel od Ruska pripravení nás brániť, zatiaľ s nami majú trpezlivosť. Ale verte, že zo správ, ktoré mi chodia od ministrov obrany, kolegov (slovenského ministra obrany Roberta) Kaliňáka, viem, že Ficových bezhodnotových proruských politikov majú plné zuby, "vyhlásil exminister.

Kritika od Fialu

Fico v ruskej televíznej relácii okrem iného vyhlásil, že je pripravený hovoriť s ruským prezidentom Vladimirom Putinom a považoval by za česť zúčastniť sa na budúci rok v Moskve osláv konca druhej svetovej vojny. Český premiér Petr Fiala (ODS) označil Ficovo vystúpenie v ruskej televízii za chybu a tiež vyhlásil, že absolútne nesúhlasí s Ficovými výrokmi. Rusko napadlo Ukrajinu 24. februára 2022. Západ vojenskú agresiu odsúdil, na Moskvu uvalil sankcie a Ukrajine poskytol vojenskú pomoc, aby sa mohla brániť. Z európskych predstaviteľov sa do Moskvy vypravil tento rok maďarský premiér Viktor Orbán, ktorý s ruským režimom naďalej udržiava vzťahy.

Ficova vláda po nástupe do úradu vlani na jeseň zmenila predchádzajúci postoj Slovenska, ktoré podporovalo Ukrajinu aj dodávkami zbraní, a zastavila vojenskú pomoc Kyjevu zo štátnych zásob. Bratislava kritizuje protiruské sankcie a podľa Fica by sa mala EÚ postupne snažiť o normalizáciu vzťahov s Ruskom. Slovensko však pod Ficovým vedením nezrušilo komerčné dodávky zbraní, humanitárnu pomoc ani vývoz elektriny na Ukrajinu.