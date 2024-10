Obrovské problémy Volkswagenu: O prácu majú prísť desiatky tisíc ľudí! Môžu byť medzi nimi aj Slováci

(Zdroj: TASR/Jaroslav Novák, Getty Images)

WOLFSBURG - Najväčšia európska automobilka Volkswagen plánuje zatvoriť v Nemecku najmenej tri závody a zrušiť desiatky tisíc pracovných miest. Chce tak znížiť náklady a zvýšiť konkurencieschopnosť. Kým slovenského závodu by sa nepriaznivá situácia zatiaľ dotknúť nemala, problémy to môže spôsobiť množstvu Slovákov, ktorí za prácou cestujú do Nemecka.