Radikálny krok známej automobilky! Obrovské rušenie pracovných miest: O prácu prídu tisíce ľudí

Známa nemecká automobilka Audi čelí veľkým finančným výzvam. V treťom kvartáli tohto roka totiž zaznamenala značný pokles zisku. Veľká časť nákladov firmy je spojená so zatváraním závodu v Bruseli avšak zdá sa, že sa nejedná o jediné pracovné miesta, ktoré sú ohrozené.

Ako totiž informuje portál Startitup s odvolaním sa na agentúru Reuters, v súčasnosti je ohrozených tisíce pracovný miest. Spoločnosť sa totiž rozhodla znížiť zamestnanosť o približne 15%. Automobilka Audi teraz rokuje so zástupcami zamestnancov a zatiaľ nie je presne jasné, koľkých pracovných miest sa to celkovo dotkne. V Nemecku by sa však malo jednať o 4 500 miest. V oblasti vývoja by zas malo zaniknúť až 2 000 pracovných miest.

Hromadné prepúšťanie nehrozí

Podľa nemeckého portálu DW bude firma škrtať miesta na základe demografických kritérií. Hromadné prepúšťanie však nehrozí. Firma očakáva prirodzený odchod zamestnancov. Rovnako tak ponúka atraktívne balíčky, ktoré by mohli napomôcť k predčasnému ukončeniu kariéry a odchodu do predčasného dôchodku.

Audi plánuje celkovo znížiť 9 500 pracovných miest a to do roku 2025, čím ušetrí približne 6 miliárd eur. Tieto redukcie zasiahnu hlavne závody v Ingolstadte a Neckarsulme v Nemecku. Spoločnosť to bude kompenzovať vytvorením približne 2 000 nových pracovných miest v oblasti elektromobility a digitalizácie.